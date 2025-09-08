«Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario», Luis Caputo tras la derrota en las legislativas bonaerenses

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno salió a ratificar el rumbo económico y descartar cambios en materia cambiaria y monetaria. Esto a raíz de las preocupaciones del mundo empresarial y financiero de que el regreso del kirchnerismo a los primeros planos termine echando por tierra con el equilibrio fiscal y monetario, y frene las reformas laboral y tributaria.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aclararon rápido que los fundamentos macroeconómicos no se modificarán a pesar del resultado adverso.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió en su cuenta de X el jefe del Palacio de Hacienda.

El discurso de Javier Milei tras la derrota en las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires

El jefe de Estado, desde el escenario en el que dio su discurso para reconocer la derrota en los comicios bonaerenses, también planteó que el Gobierno “corregirá los errores” pero que no virará el rumbo económico.

“Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”, dijo el Presidente desde el escenario, rodeado de sus principales ministros con excepción de Luis Caputo; de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y del asesor Santiago Caputo.

El Gobierno aseguró tras la derrota electoral que no habrá cambios en el plan económico en términos de la política hacia el dólar y el mantenimiento del superávit fiscal.

La mayor preocupación es que este resultado adverso termine haciendo retroceder está mostrando la economía para generar empleo y dinamizar el consumo, se sumen también problemas con el equilibrio de las cuentas públicas y ruido en las operaciones cambiarias.

Derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires y la reacción del mercado

Los datos oficiales confirmaron el fracaso de las encuestadoras y una victoria del peronismo (Fuerza Patria) por más de 13 puntos, un resultado que el mercado (como había advertido el banco JP Morgan) catalogaba como el «peor escenario» o «adverso».

JP Morgan había advertido que una victoria peronista por más de 5 puntos (la diferencia fue de 13) llevaría al dólar al techo de la banda ($1.460). El mercado cripto rompió ese techo pasadas las 20:50. Con este tuit, Caputo intenta garantizar que, pese al resultado político, el Gobierno no acelerará la devaluación (crawling peg) ni modificará el rumbo fiscal el lunes.

Con Agencia de Noticias Argentinas.