Elecciones 2025 en Buenos Aires: ya votó el 30% del padrón electoral, hay problemas en la web para consultar dónde se vota

Los bonaerenses eligen hoy 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias. Hasta las 13 el voto solo alcanzó el 30% del padrón electoral. A las 18 cierran los comisiones y hay problemas en la web para corroborar dónde se vota. A las 21 se conocerán los primeros resultados.

Según detallaron desde la Junta Electoral, hasta las 13 el porcentaje de participación en las elecciones legislativas había alcanzado el 30%.

Dónde voto: problemas para consultar la web del padrón electoral

En plena jornada electoral, el sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense se encuentra caído, demora mucho en cargar o está fuera de servicio, desde las primeras horas de la mañana.

El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo.

El problema es crítico, ya que para estos comicios la Justicia modificó las escuelas de votación mediante Inteligencia Artificial (IA) en casi toda la Provincia, buscando acercar a los electores a sus domicilios.

Elecciones 2025: Karina Milei llegó custodiada, se limitó al dar declaraciones y llamó a «la gente» a votar

Karina Milei ha estado bajo las críticas del público recientemente a raíz de las acusaciones de presuntas coimas en Discapacidad. Tras la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la secretaria presidencial ha evitado hacer declaraciones extensas, aunque esto no calmó el interés de los medios.

Este domingo, los periodistas aguardaron su llegada a la escuela donde debía votar. Cerca del mediodía, Karina Milei arribó al lugar con un fuerte operativo de seguridad. A pesar de las preguntas de la prensa sobre el caso, solo se limitó a hacer un llamado a los ciudadanos para que fueran a votar.

Karina destacó que esta jornada electoral «es importante» y enfatizó: «La gente tiene que venir a votar». Luego solo agregó que se iba a encontrar más tarde con Javier Milei para esperar los resultados: «Obvio que nos reunimos, es mi hermano«, declaró y se marchó de la institución en silencio, pero escoltada por militantes de La Libertad Avanza.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.