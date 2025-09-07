Elecciones 2025: Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza para recibir resultados

Javier y Karina Milei estarán en el búnker de La Libertad Avanza para recibir resultados.

Javier Milei, presidente de la Nación, llegó al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, junto a la secretaria general del partido, Karina Milei, para recibir los primeros cómputos oficiales de las elecciones legislativas bonaerenses. Lo acompañan los ocho candidatos seccionales de la alianza y parte de su equipo de ministros y asesores.

La decisión se tomó luego de varios días de incertidumbre sobre su presencia, según indicaron a Infobae fuentes cercanas al mandatario. La vacilación no habría estado relacionada con el resultado electoral, sino con la intención de no concentrar toda la atención en La Plata y mantener la coordinación con las demás secciones electorales, aunque finalmente el jefe de campaña, Sebastián Pareja, solicitó a los candidatos que se presenten en un único búnker.

Desde la Residencia Presidencial de Olivos, Javier y Karina Milei partieron por vía terrestre alrededor de las 20, para llegar instantes antes de que se conozcan los resultados oficiales.

Entre los funcionarios que se espera asistan se encuentran el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Ya se hicieron presentes el asesor presidencial Santiago Caputo, junto a colaboradores cercanos como el camarógrafo Santiago Oría y el influencer digital Iñaki Gutiérrez.

Desde la apertura en La Plata hasta el cierre en Moreno, el presidente acompañó personalmente la campaña

Durante la campaña bonaerense, el presidente participó activamente en diferentes actividades del partido: estuvo en la apertura en el Estadio Atenas de La Plata, en la foto con los ocho candidatos en Villa Celina, La Matanza, y en el cierre de campaña en Moreno.

Para su equipo, era fundamental que Milei estuviera presente al momento de conocerse los resultados, aun cuando los primeros indicios sugerían un panorama electoral adverso para la alianza.