Nadia Márquez justificó el voto de LLA contra la fórmula jubilatoria: «no es amor, es populismo»

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez, justificó ayer el voto del oficialismo en contra de la nueva fórmula jubilatoria que aprobó la Cámara Baja y afirmó que el proyecto «no es amor ni preocupación, es populismo». Citó palabras de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando vetó la ley de 80% móvil y afirmó que el gobierno nacional no puede hacer «magia» para sostener el costo. El presidente Javier Milei ya anticipó que haría lo mismo con la sanción que avanzó anoche en el Congreso.

La neuquina tuvo su cuota de protagonismo al ser la encargada de cerrar las intervenciones de la bancada oficialismo en el debate que finalizó durante la noche.

Retomó las palabras del jefe de LLA, Gabriel Bornoroni, quien dijo que lo que estaba tratando la Cámara de Diputados era «una hipocresía». «Me recuerda a aquellos padres que nunca reconocieron a sus hijos, que nunca pasaron cuota alimentaria y, después de 20 años, se acuerdan. Hoy quieren venir a defender a los jubilados cuando durante 20 años les vetaron la ley de movilidad, les dieron inflación y esos padres que se olvidaron 20 años vienen a decir ahora que se acuerdan de los jubilados», planteó.

«Jubilados queridos, queremos decirles a ustedes que lo que plantean estos proyectos no es amor, no es preocupación por lo que cobran, es simplemente populismo», cuestionó.

Márquez leyó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner de 2010 cuando vetó, mediante decreto 1482, la ley de movilidad jubilatoria que había sancionado el Congreso. Allí dijo que esa ley «implicaría la quiebra no solo del sistema previsional argentino sino del propio Estado». «Miren que mal que estamos que volvemos a decir lo mismo, y no nos agrada citar palabras de una expresidenta condenada», sostuvo Márquez.

«O quieren que hagamos magia o que imprimamos de nuevo con la maquinita. Kirchneristas no somos, así que no lo vamos a hacer», planteó.

Nadia Márquez contra la fórmula jubilatoria: «Los están usando»

La diputada neuquina de LLA dijo en la sesión que más de la mitad de los jubilados accedieron por moratoria y, que el 90% de quienes accedieron a la moratoria, «está cobrando la mínima». «Se están rasgando las vestiduras por la misma solución que les habían dado. Solamente el 6% de los jubilados que hizo los aportes de los 30 años tiene la mínima, es decir: te lo promocionaron como solución, lo compraste como un derecho y te lo entregaron como una miseria», afirmó.

«Queridos jubilados, no quieren mejorarles el haber jubilatorio, los están usando políticamente porque fueron ellos mismos los que quebraron el sistema jubilatorio», dijo Márquez y justificó: «Votamos negativo no porque nos sea fácil, porque somos responsables y no como los últimos años de estos gobiernos».

La ley que sancionó ayer Diputados dispone actualizaciones mensuales en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec más un adicional del 8,1% a los haberes jubilatorios para compensar la inflación del 20,6% de enero, por encima del 12,5% que ofreció el Ejecutivo por decreto.