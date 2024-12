Narcomenudeo | El Colegio de Jueces de Neuquén advierte: «Nos preocupa la improvisación»

La Legislatura sancionó la ley por la cual la provincia de Neuquén asumirá, a partir del 28 de febrero del 2025, la investigación y el juzgamiento de los casos de narcomenudeo. El Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal firman convenios y acuerdos con los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación. Pero los actores que deberán aplicar en la práctica la nueva política se enteran de todas las novedades por los medios de comunicación.

«Nos preocupa la improvisación. Ningún sistema improvisado puede salir bien», dijo Carina Álvarez, presidenta del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial en una entrevista con diario RÍO NEGRO.

Agregó que «los jueces estamos solos en este momento, y los fiscales también. De los fiscales jefes para abajo nadie sabe nada, a dos meses de la entrada en vigencia de la nueva legislación».

Qué es el Colegio de Jueces

El Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción nuclea a 12 jueces y juezas de Garantías y a una jueza de Ejecución Penal. Realizan más de la mitad de las audiencias del total provincial, con jurisdicción en la ciudad capital, Plottier, Senillosa, Centenario, El Chañar, la zona de Vaca Muerta y Rincón de los Sauces.

Álvarez asumió la presidencia el 1 de diciembre, con Natalia Pelosso como vicepresidenta. Dijo que «no tenemos ninguna información, nos enteramos que se aprobó la ley por la información publicada. No sabemos cómo se va a implementar, no recibimos capacitación, no tenemos información del Tribunal Superior de Justicia, nadie nos llamó».

Agregó que «es una ley y vamos a cumplirla. Las capacitaciones las organizaremos nosotros mismos, con colegas de otras provincias a quienes les pediremos colaboración. También hay dos jueces que vienen del federal y les vamos a pedir lo mismo».

Más salud que narcotráfico

La jueza señaló que la persecución del narcomenudeo «tiene mucho que ver con la salud pública, y ya tenemos muchos problemas con la falta de recursos para atender a las personas que atraviesan esa problemática. Me da la impresión de que piensan que van a hacer fortunas con los decomisos, y se trata de problemas de salud más que de narcotráfico».

La ley contempla que el dinero o los bienes secuestrados a los micronarcos serán derivados a planes de salud; a equipamiento policial, y a compensar los mayores gastos que tendrá el Poder Judicial.

Por otra parte «está la cuestión carcelaria, es bien conocida la crisis. El lunes próximo el Comité Contra la Tortura presentará su informe final, la situación es muy grave», dijo Álvarez.

Delimitación de competencias

Marcó como uno de los temas que les preocupan «la delimitación de las competencias» entre el fuero provincial y el federal. No existe ninguna regla precisa que explicite dónde termina el narcomenudeo y empieza el narcotráfico en otra escala.

«Les pedimos colaboración a los compañeros que vienen del federal (hay dos jueces que antes trabajaron en ese fuero, Juan Kees y Luciano Hermosilla) para interiorizarnos en fallos de la Corte, fijar criterios, delimitar competencias», explicó.

La magistrada aseguró que «estamos con muchas ganas de hacer cosas, pero como Colegio estamos preocupadísimos por el nivel de improvisación que vemos».