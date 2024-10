Preocupación en Neuquén: las consultas por consumo problemático aumentaron un 48%

“Mirá escuchá lo que nos llega a nuestros celulares”, dice Walter Nievas sentado en el Club Social y Deportivo Los Pumitas en Neuquén. Desbloquea el celular, navega por WhatsApp y da play: “Hola Walter. ¿Cómo estás? Te quiero comentar mi situación. Mi hermano tiene 18 años, está perdido con el crack. No puedo lidiar más con él. Quisiera poder avanzar en alguna internación o algo por el estilo que me puedas ayudar porque lo estamos pasando muy mal y tenemos miedo de estar en nuestra casa porque día a día recibimos amenazas”.

“De este tipo de mensajes nos llegan entre ocho y diez por día”, cuenta Walter que trabaja como operador comunitario en adicciones y es parte del Centro de Formación Profesional N° 35. A su lado está Marta Cuevas, también operadora comunitaria en adicciones y psicóloga social. De su celular se escucha este otro audio: “¿Hay alguien de ustedes que me pueda mandar la ambulancia o la policía? Estoy llamando a la comisaría y nadie me contesta porque creo que a mi hijo le agarró una psicosis o algo, no sé”.

Según los datos del Ministerio de Salud de Neuquén de julio de 2019 a julio de 2024 aumentaron un 48% la cantidad de consultas por consumos problemáticos. En julio de 2019 se registraron 171 consultas por guardia y 294 consultas ambulatorias (465 en total); en julio de 2024 se registraron 298 consultas por guardia y 394 ambulatorias (692 en total). Según el mismo registro, el alcohol es la sustancia que más consulta genera, luego le siguen las sustancias psicoactivas y por último el tabaco.

Walter y Marta trabajan en el barrio. Lo conocen, lo recorren, se acercan a los vecinos o las familias los contactan. “Tenemos un grupo de más o menos 35 familias que acompañamos”, cuenta Walter, “cada familia tiene un consumidor crónico. No son chicos que se están iniciando, sino que son personas que hace muchos años que están consumiendo”. El trabajo que hacen implica dos etapas: primero hablan con la familia, después con la persona que atraviesa una situación de adicción. “Nuestro trabajo es convencerlo a que vaya al sistema de salud, le abrimos la puerta”, especifica, “pero, tenemos dificultades con Salud”.

Un abordaje específico para el consumo problemático:

Desde que se aprobó la Ley de Salud Mental en 2010 los consumos problemáticos se abordan como una problemática de salud mental. Es decir, dejaron de estar dentro de la órbita de Seguridad, dejaron de ser entendidos como una “peligrosidad” y pasaron al ámbito de Salud con un abordaje más integral.

Paula Marine es psicóloga, parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental de la provincia y describe el mapa de situación actual: “En Neuquén hay 27 dispositivos que abordan los consumos problemáticos. Algunos son solo de varones, otros solo de mujeres y otros mixtos. Particularmente en la región Confluencia hay 11, de los cuales ocho están en Neuquén capital, uno en Senillosa y dos en Plottier. Algunos funcionan en hospitales y otros en centros de salud”.

A esos dispositivos le suma, el servicio de internación sobre calle Belgrano que contiene cerca de 15 camas y la comunidad terapéutica de Arroyito con unas 12 plazas. “Pero”, aclara Gisela Jara de la Dirección legal y técnica de Atención primaria de la salud, “en el marco de la Ley las problemáticas de salud mental se abordan dentro de los hospitales generales, por eso lo que estamos implementando es que las internaciones también sean en los hospitales, es decir, no es que solamente tenemos las camas que están en el servicio de adicción, sino que también las que están en todos los hospitales”.

Walter Nievas y Marta Cuevas brindan contención a familias del barrio desde el Club Social y Deportivo Los Pumitas. Foto: Matías Subat

“Los consumos problemáticos”, explica Gisela, “como todos los padecimientos mentales, al ser situaciones complejas necesitan no solamente la mirada del sistema público de salud. Hay una corresponsabilidad de todos los estamentos del Estado. A veces nos centramos solamente en la cuestión de salud, pero esta persona puede, por ejemplo, no tener una vivienda. Entonces, también hay que ver cómo otros determinantes sociales afectan también las trayectorias de vida de estas personas”.

Marta y Walter mantuvieron reuniones con el párroco jubilado y ahora asesor de la Secretaría de Gobierno Rubén Capitanio. Buscan que sea un puente para modificar la situación que viven en el barrio.

“Entendemos que hay dispositivos” dice Marta, “pero faltan espacios de desintoxicación, de internación, camas, capacitación para el personal de las guardias. Tampoco sirve que atiendan en los barrios dos o tres horas por semana, necesitamos que estén todos los días”.

Los tiempos de espera atentan contra el propio tratamiento. “Las guardias de los hospitales no están preparadas para recibir a estos enfermos”, sigue Walter, “hemos estado tres, cuatro o cinco horas dentro de la guardia haciendo malabares, pero la persona se termina yendo, porque la abstinencia los hace ir”.

«Narcomenudero», perseguir al que consume:

Según las estadísticas del Ministerio de Salud de Neuquén la población que más consultas realiza por consumos problemáticos – desde 2010 hasta el 2023 – tiene entre 25 y 44 años (hubo 14079 consultas, el 44,8%). Luego le sigue la de 45-64 años (10533 consultas, el 35,5%) y finalmente los de 15 a 24 años (4305 consultas, el 13,7 %).

Hay una cosa que nos preocupa”, dice Walter, “y es el narcomenudeo”.

De un tiempo a esta parte el término “narcomenudeo” se utiliza cada vez más en discursos del gobierno nacional y del provincial. La semana pasada el área de Seguridad local publicó estadísticas: en 2024 se registró un incremento del 8,72 % en las denuncias de narcomenudeo recibidas a través de la app Neuquén te Cuida, en comparación con el año anterior. En 2023 se contabilizaron 1.227 denuncias, mientras que en 2024 el número aumentó a 1.334. Esta cifra, dice el gobierno, “refuerza la importancia de seguir promoviendo esta herramienta entre la ciudadanía para mantener y aumentar el control sobre estas actividades ilícitas”.

Walter advierte las dificultades de abordar así el “narcomenudeo”: “el chico que consume tiene dos opciones o roba o vende para consumir. La mujer o se prostituye o vende. Con el narcomenudeo al que agarren con droga lo meten preso. La primera sentencia va a ser en suspenso, una probation. La segunda, como va a ser reincidente, porque es adicto y porque no pudo hacer un tratamiento, va a ir preso. O sea, que aparte de ser adicto, lo convierten en delincuente”. Y Marta suma: “No le diste lo que realmente necesitaba, que es un tratamiento de salud, no lo recuperaste, lo metiste preso ¿y después qué sale? Además, con todo el dolor y el sufrimiento de una familia que viene tratando de que el chico salga adelante”.

“En líneas generales coincidimos”, dice Gisela, “creemos que si se profundiza la persecución al narcomenudeo puede que se agrave la situación”, pero aclara: “hay que ver cómo va a terminar de salir redactada la Ley”. Gisela se refiere a que aún no se conoció el texto del proyecto de Ley – que está elaborado por el Consejo Estratégico de Implementación (CEI) que integran el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad – para que la provincia asuma la competencia de investigar los delitos de microtráfico de drogas o narcomenudeo. “Hay que ver de qué manera se adhiere”, cierra, “y si habrá salvedades”.

El consumo problemático dentro del Plan Provincial de Salud:

La problemática de consumo fue incluida dentro del Plan Provincial de Salud. Es uno de los 15 problemas que el gobierno busca priorizar.

“Estamos trabajando para empezar a ir al territorio, a ver también las necesidades puntuales. Seguir acompañando a las organizaciones sociales que están en el territorio”, explica Paula Marine del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental. Y suma: “Uno de los puntos principales es justamente trabajar en lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, la capacitación y la sensibilización a los profesionales y la vinculación con los actores claves para poder generar corredores y evitar la necesidad de concurrir a una guardia y el peloteo de ir y venir de las personas que quieren acceder a un tratamiento”.

En caso de necesitar ayuda y/o asesoramiento llamar al 2995358191, la Línea de Salud Mental provincial que funciona 24 h. Ante emergencias al 107.