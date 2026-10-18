Salud pública en Neuquén: creció la cantidad de usuarios y ya supera los 10 millones de prácticas de laboratorio

Las prácticas de laboratorio que se hicieron hasta la mitad de este mes superaron a las del 23 y 24 y se está a poco de superar las del año pasado, 2025, (Neuquén informa)

El sistema de salud pública de Neuquén registra un aumento en la cantidad de usuarios y en las prácticas de laboratorio. El ministro de Salud, Martín Regueiro, informó que la red provincial pasó de atender a 484.000 personas durante 2023 a registrar 512.000 usuarios distintos en la actualidad.

En una entrevista radial desde Chorriaca, donde participó de los actos por el aniversario de la localidad, el funcionario vinculó el crecimiento de la demanda con el aumento de la población y los cambios en el acceso a los servicios sanitarios.

Regueiro señaló que el incremento de usuarios exige ampliar la capacidad de respuesta del sistema. “Nos pone en la obligación de crecer de manera rápida pero ordenada por niveles de complejidad”, explicó. El ministro planteó que uno de los objetivos es fortalecer la atención en las localidades para evitar derivaciones a centros de mayor complejidad.

La demanda en los laboratorios

Los registros de prácticas de laboratorio también muestran un aumento. Según los datos aportados por Regueiro, en 2023 se realizaron 8,2 millones de determinaciones; en 2024 fueron 9 millones y en 2025 llegaron a 10,3 millones.

En lo que va de 2026, el sistema ya acumuló 9,7 millones de determinaciones, de acuerdo con el ministro. El dato corresponde al período transcurrido hasta la primera quincena de octubre. La cifra refleja el volumen de análisis que procesa la red sanitaria provincial.

Regueiro explicó que una determinación corresponde a cada análisis solicitado dentro de un estudio de laboratorio. Un hemograma, por ejemplo, puede incluir distintos parámetros, al igual que los análisis de urea y creatinina. Cada uno de esos componentes se contabiliza por separado.

El aumento de la actividad también repercute en la provisión de insumos. El ministro indicó que los reactivos calculados para cubrir la demanda hasta fines de noviembre ya estaban cerca de agotarse a principios de septiembre. Por ese motivo, explicó, la Provincia debió anticipar la licitación para adquirir los materiales necesarios.

El uso del sistema público

Otro dato señalado por el funcionario es que el 63% de los usuarios de la salud pública cuenta con obra social. Regueiro sostuvo que esa proporción viene en aumento y que parte de las personas con cobertura privada recurre a hospitales y centros de salud estatales.

“Hoy el 63% de los usuarios de la salud pública tienen obra social, un porcentaje que va en aumento”, afirmó. Entre los motivos, mencionó la distribución territorial de los efectores públicos y la disponibilidad de servicios que no siempre encuentran en el sector privado.

El ministro puso como ejemplos a Plottier y Centenario, donde, según indicó, los efectores públicos son los únicos que sostienen guardias durante las 24 horas. También señaló que, ante el achicamiento o cierre de prestaciones privadas, la red estatal continúa brindando atención a la población.

Obras y atención en el interior

Para responder al crecimiento de la demanda, la estrategia oficial incluye el fortalecimiento del primer nivel de atención. El objetivo es resolver consultas y prácticas en las propias localidades, con recursos diagnósticos y herramientas de atención remota, y reducir las derivaciones hacia Neuquén capital.

Regueiro indicó que la planificación provincial contempla 100.000 metros cuadrados de obras, entre trabajos en ejecución y proyectos en proceso de licitación. El ministro vinculó ese plan con la necesidad de ampliar la infraestructura sanitaria frente al crecimiento demográfico.

Entre los proyectos mencionó el nuevo hospital de Las Ovejas, para el que la Provincia prevé una inversión destinada a construir un edificio de 2.800 metros cuadrados. Según explicó, la obra permitirá atender la demanda cotidiana de la localidad y ampliar la capacidad de respuesta sanitaria en el norte neuquino.

El funcionario sostuvo que el desafío no se limita a acompañar el crecimiento de la población, sino también a distribuir los servicios de manera que las personas puedan acceder a la atención cerca de sus lugares de residencia. La planificación sanitaria busca responder a esa demanda en la Confluencia y en el resto de la provincia.