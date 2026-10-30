Mariano Gaido presentó el Presupuesto 2027 de Neuquén: $916.000 millones y la mitad irá a obra pública

El intendente Mariano Gaido presentó el Presupuesto 2027 de la Municipalidad de Neuquén, que asciende a $916.000 millones (unos US$587 millones al dólar oficial de venta del BN) y destina el 50% de los recursos a obra pública. Lo hizo este viernes por la mañana, acompañado por todo el gabinete municipal y concejales, y el proyecto fue remitido al Concejo Deliberante.

Según la Municipalidad, se trata de un hecho inédito a nivel nacional que consolida el nivel de proyectos más alto en la historia de la capital. Durante la presentación, Gaido contrapuso la eficiencia de las cuentas locales con el escenario nacional y valoró el superávit que sostiene la gestión desde hace seis años, que se traduce en obras concretas.

“Venimos a presentar nuevamente el presupuesto de la ciudad mejor administrada de la República Argentina. Entre cerca de 2.500 municipios que existen en el país, esta es la gestión que mantiene el objetivo principal de tener las cuentas ordenadas y ser eficiente, para transformar ese superávit en resultados, en acciones y en presencia concreta en cada metro cuadrado que habitan nuestros vecinos”, afirmó el intendente.

Mariano Gaido. (Foto: gentileza)

Al detallar la distribución del gasto, Gaido fundamentó las prioridades de la planificación económica para 2027. “¿A dónde va el presupuesto? Va a obras esenciales y fundamentales que la ciudad necesita: al ordenamiento urbano, a los ingresos a la capital y a proyectos estratégicos que avanzan a ritmo sostenido. No se trata solo de un presupuesto bien administrado y eficiente, sino de un presupuesto que genera inversión directa, oportunidades y desarrollo. Y esto es solo una parte de todo lo que vamos a concretar”, dijo.

En otro tramo de su discurso, el intendente repasó cómo cambió la relación entre el gasto en personal y la inversión en infraestructura desde 2016. “Hagamos un poco de historia. En 2016 se destinaba un 16% a obras y un 41% a personal. En 2018, la relación era de 30% en obras y 37% en personal, en gestiones que también mantenían el orden. Pero fíjense cómo, a partir de nuestra llegada al gobierno, alcanzamos una cifra que es un orgullo y noticia a nivel nacional: hoy alcanzamos el 50% de inversión en obras y reducimos el gasto de personal al 22%”, señaló.

“Esta es una decisión política que tomamos desde el primer día: llevar adelante cuentas ordenadas y eficientes, para transformar rápidamente los recursos en oportunidades reales para la ciudad que más crece de la Argentina”, agregó Gaido.

Asfalto en el 100% de las calles, avenida Mosconi y Parque Industrial Capital: las obras que anunció Gaido

Junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, el intendente anunció las obras que se pondrán en marcha o estarán terminadas en 2027, que van del nuevo Centro de Atención y Normalización (CAN) al Neuquén Arena, el Centro de Convenciones y el Teatro de la Ciudad. El Plan de Asfalto busca pasar del 88% actual al 100% de las calles entre 2027 y 2028, cuando en 2019 la cobertura era del 52%.

De todos los anuncios, Gaido puso en valor la continuidad del asfalto. “Estamos planificando más de 3.000 cuadras por año, abarcando accesos y avenidas en cada uno de los barrios. Se trata del plan de inversión pública municipal más importante de todo el país”, dijo.

“En esa misma línea se enmarca la segunda etapa de la Avenida Mosconi, una transformación que encaramos con el coraje que caracteriza a los neuquinos. Es una obra que pensamos inaugurar en tiempo récord, trabajando las 24 horas”, sostuvo. Y agregó: “Mientras en otras regiones se demoran décadas en ejecutar rutas, como sucede con obras nacionales paralizadas en la provincia vecina de Río Negro, en Neuquén demostramos que somos diferentes: asumimos compromisos, tenemos determinación y cumplimos la palabra empeñada”.

Mariano Gaido. (Foto: gentileza)

Otro punto central del discurso fue el nuevo Parque Industrial Capital (PIC). “Es una de las decisiones más trascendentes en la historia de la ciudad, porque apostamos a la industria en origen y a la generación de empleo genuino. Es un éxito rotundo: ya se inscribieron 606 empresas que solicitaron 1.374 hectáreas. Para acompañar esta demanda, impulsamos la promoción industrial más importante del país: 100% de exención impositiva por 10 años y un valor promocional de 20 dólares el metro cuadrado, financiado con infraestructura que ejecuta la Municipalidad a través de su superávit y en equipo con la Provincia”, explicó.

“Las condiciones son muy claras: prioridad absoluta para las empresas neuquinas y compre local, exigiendo proyectos de inversión inmediata para potenciar un círculo económico virtuoso que generará miles de puestos de trabajo. Las obras ya comenzaron y este 3 de noviembre abriremos una nueva inscripción en el Museo Nacional de Bellas Artes para que ninguna firma local se quede afuera”, anticipó el intendente.

Gaido también remarcó los loteos con servicios, uno de los ejes de la gestión, y recordó que ya se entregaron 6.000 lotes. “En un trabajo conjunto con el gobierno provincial, estamos próximos a entregar 2.233 lotes con todos los servicios, cordón cuneta y luminarias LED. Decían que la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat iba a fundir la ciudad; sin embargo, hace siete años que en Neuquén no hay nuevos asentamientos ni tomas informales”, afirmó.

Cómo se reparte el Presupuesto 2027 de Neuquén: obra pública, personal y recursos propios

Al detallar los números remitidos al Concejo Deliberante, el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, valoró la decisión política de priorizar el crecimiento urbano. “Estamos nuevamente rompiendo el récord histórico de todos los años, de todos los presupuestos que presenta la Municipalidad, con un 50% de la totalidad del presupuesto en la obra, en la infraestructura y en el desarrollo de la ciudad”, aseguró.

De los $916.000 millones totales, $458.000 millones corresponden a obra pública, unos US$ 294 millones. El plan de infraestructura y bienes de capital suma $459.276 millones (US$ 294 millones) y está apalancado también por la venta de tierras del Parque Industrial Capital.

El detalle y crecimiento del Presupuesto 2027 de Neuquén Capital.

Las obras viales concentran la mayor asignación: el 57% de esos fondos, $261.931,90 millones (US$ 168 millones), financiará asfalto y proyectos como la segunda etapa de la Gran Avenida. Otro 33%, con $149.531,38 millones (US$ 96 millones), irá a obras de arquitectura e iluminación como el Centro de Convenciones y el tercer módulo del Polo Científico Tecnológico.

La grilla se completa con un 4% para loteos con servicios, por $20.000 millones (US$ 12,8 millones), y otro 4% para redes de agua, cloacas, gas y pluviales, con $19.137,03 millones (US$ 12,3 millones). El 2% restante, $7.399,69 millones (US$ 4,7 millones), se destinará a movilidad urbana, maquinaria y presupuesto participativo.

En contraposición, el gasto en personal descendió a su punto histórico más bajo, con el 22% del total, frente al 31% que registraba en 2022. Los bienes y servicios esenciales ocuparán el 26% y los organismos descentralizados, apenas el 2%, equivalente a $18.320 millones (US$ 11,7 millones).

De dónde salen los recursos: ingresos propios, regalías y coparticipación

Según Dutto, la autonomía financiera del municipio permite ejecutar este esquema con ingresos propios que representan el 47% de la recaudación, con $426.800 millones (US$ 274 millones). Las regalías hidrocarburíferas aportan el 29%, con $268.900 millones (US$ 172 millones).

Mariano Gaido. (Foto: gentileza)

El resto se compone de $168.300 millones (US$ 108 millones) de coparticipación provincial del resto de los tributos y un 6% de aportes federales. El ahorro corriente equivale al 46% de los ingresos totales.

“El superávit es la herramienta que nos permite proyectar, planificar a futuro y mantener la obra pública y la infraestructura de nuestra ciudad con fondos propios”, definió el funcionario. Los montos en dólares están calculados al tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación de este viernes, de $1.560.

Colectivos eléctricos, BEN y micromovilidad: qué prevé el presupuesto de Neuquén para servicios

Pasqualini detalló una inversión de $171.674 millones (US$ 110 millones) en servicios al ciudadano, con eje en el transporte público, la movilidad sustentable y los espacios recreativos. Según la funcionaria, la planificación busca acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En movilidad urbana, señaló que Neuquén cuenta con 210 colectivos a combustión y ocho unidades eléctricas en el sistema COLE. Está prevista la incorporación de otros diez colectivos eléctricos para profundizar el camino hacia un transporte más sustentable.

la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. (Foto: gentileza)

También puso en valor el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), que permite que 55.000 estudiantes de todos los niveles viajen gratis, sin restricciones de edad. El programa incluye además la entrega anual de kits escolares a 50.000 estudiantes.

“Tenemos un transporte público que llega a todos los barrios de la ciudad y que registra un crecimiento sostenido. Hoy 113.000 personas utilizan el sistema COLE, con un incremento del seis por ciento mensual. Esto demuestra la importancia de seguir invirtiendo y fortaleciendo el servicio”, sostuvo Pasqualini.

Continuará además el plan de renovación y colocación de garitas en distintos sectores de la ciudad. En micromovilidad, la Municipalidad sumará 100 monopatines eléctricos y 50 bicicletas al sistema de bicicletas compartidas, que se complementa con más de 100 kilómetros de bicisendas y sendas.

Por otra parte, anticipó inversiones para el sistema de recolección de residuos, que presta servicio seis veces por semana en todos los barrios. Entre las medidas se cuentan la ampliación de los contenedores bilaterales y nuevo equipamiento.

Fiesta de la Confluencia, Feria del Libro y deporte: la inversión en cultura y turismo

El presupuesto prevé una inversión proyectada de $138.000 millones (US$ 88,5 millones) para cultura, turismo y deporte. Pasqualini consideró que son áreas fundamentales para consolidar el perfil turístico de Neuquén y dinamizar la economía local.

La funcionaria destacó que la Fiesta Nacional de la Confluencia proyecta un movimiento económico de $82.000 millones (US$ 52,6 millones), frente a los $65.000 millones (US$ 41,7 millones) de la edición anterior. El evento genera alrededor de 15.000 puestos de trabajo, 3.000 directos y 12.000 indirectos, y moviliza a emprendedores, comercios, hoteles, restaurantes y prestadores turísticos.

La Feria Internacional del Libro convocó a 270.000 personas en su última edición y registró la venta de 6.000 ejemplares diarios. A eso se suman el Festival de Cine, reconocido por el INCAA, y encuentros como Confluencia de Cervezas y Confluencia de Sabores.

En producción local, las tres salas de elaboración municipales acompañan a más de 100 productores, algunos de los cuales ya venden en grandes cadenas de supermercados y llegaron a mercados nacionales. También se trabaja con la Cámara Hotelera Gastronómica para incorporar productos locales en los hoteles.

La agenda incluye nuevas ediciones de Neuquén Emprende y Capital Sin Gluten, junto con propuestas para fortalecer la identidad y el diseño neuquino. En deporte, Pasqualini destacó programas como Elijo Activarme y las colonias de vacaciones, con propuestas para adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre los eventos deportivos del calendario anual mencionó Mi Ciudad Corre, el Triatlón, el Trail Running Nocturno y competencias de alcance nacional e internacional. Remarcó además los centros deportivos y salas de actividades físicas en los barrios, y el acompañamiento económico a los clubes para que niños, niñas y jóvenes accedan al deporte.

Las obras del Presupuesto 2027 de Neuquén, una por una

El detalle de proyectos que la Municipalidad incluyó en el presupuesto abarca infraestructura vial, espacios públicos, cultura, tecnología, ambiente y urbanización. Estas son las obras previstas por eje.

Infraestructura vial y movilidad

Plan de asfalto al 100%: más de 3.000 cuadras por año en barrios, accesos y avenidas. La cobertura actual es del 88% y el municipio proyecta completarla hacia fines de 2027, en un plazo de entre un año y un año y medio.

más de 3.000 cuadras por año en barrios, accesos y avenidas. La cobertura actual es del 88% y el municipio proyecta completarla hacia fines de 2027, en un plazo de entre un año y un año y medio. Segunda etapa de la avenida Mosconi: obras viales y pluviales que se hacen las 24 horas, con inauguración prevista para los próximos días.

obras viales y pluviales que se hacen las 24 horas, con inauguración prevista para los próximos días. Acceso Este (puente carretero Neuquén-Cipolletti): incluye un puente para reorganizar la circulación entre ambas ciudades y terminaría en diciembre.

incluye un puente para reorganizar la circulación entre ambas ciudades y terminaría en diciembre. Acceso Norte: nueva infraestructura para ordenar el ingreso desde la Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín, en la intersección con calle Salta, con final previsto entre diciembre y enero.

nueva infraestructura para ordenar el ingreso desde la Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín, en la intersección con calle Salta, con final previsto entre diciembre y enero. Acceso al Parque Industrial: nueva conexión vial que licitará el Gobierno provincial durante el año.

nueva conexión vial que licitará el Gobierno provincial durante el año. Avenida Soldi: trabajos para reorganizar la circulación y mejorar la conexión vial del sector.

Espacios públicos, recreación y turismo

Parques temáticos: 34 nuevos espacios recreativos en 19 barrios, con el objetivo de que haya al menos uno en cada barrio. Tendrán juegos para las infancias, bancos y equipamiento urbano.

34 nuevos espacios recreativos en 19 barrios, con el objetivo de que haya al menos uno en cada barrio. Tendrán juegos para las infancias, bancos y equipamiento urbano. Calesitas y carruseles: se instalará una calesita de dos pisos en el Parque Jaime de Nevares, con capacidad para más de 80 niños, y otra en el Parque Oeste.

se instalará una calesita de dos pisos en el Parque Jaime de Nevares, con capacidad para más de 80 niños, y otra en el Parque Oeste. Skateparks: nuevos espacios para la práctica del skate y actividades recreativas y deportivas.

nuevos espacios para la práctica del skate y actividades recreativas y deportivas. Paseo Costero, sector Bocahue: ampliación para avanzar hacia el 100% de las costas libres, con bicisendas, miradores, defensa costera y espacios recreativos y turísticos. La ciudad tiene hoy 35 kilómetros de paseos costeros.

ampliación para avanzar hacia el 100% de las costas libres, con bicisendas, miradores, defensa costera y espacios recreativos y turísticos. La ciudad tiene hoy 35 kilómetros de paseos costeros. Península Hiroki: una telecabina para facilitar el acceso a la Isla de los Pájaros y contemplar la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

una telecabina para facilitar el acceso a la Isla de los Pájaros y contemplar la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Puente peatonal a la Isla de las Aves: tendrá condiciones para permitir el ingreso de una ambulancia ante una emergencia.

tendrá condiciones para permitir el ingreso de una ambulancia ante una emergencia. Buses turísticos: dos nuevas unidades de 30 pasajeros cada una, que se suman a los dos minibuses actuales.

Infraestructura cultural y deportiva

Neuquén Arena: espacio para eventos culturales, deportivos y turísticos de escala regional y nacional, con capacidad para 8.000 personas, en el sector de la Ruta 67 y el Nodo Vial.

espacio para eventos culturales, deportivos y turísticos de escala regional y nacional, con capacidad para 8.000 personas, en el sector de la Ruta 67 y el Nodo Vial. Centro de Convenciones: edificio con una sala principal de gran capacidad y otro espacio para la industria cultural. El proyecto ganador de un concurso nacional es de profesionales neuquinos y podría licitarse en unos 90 días.

edificio con una sala principal de gran capacidad y otro espacio para la industria cultural. El proyecto ganador de un concurso nacional es de profesionales neuquinos y podría licitarse en unos 90 días. Teatro para la ciudad: sala para 1.000 personas, con condiciones técnicas para orquestas, ópera y otras propuestas artísticas.

sala para 1.000 personas, con condiciones técnicas para orquestas, ópera y otras propuestas artísticas. Pista de karting: infraestructura para competencias y actividades vinculadas al automovilismo.

infraestructura para competencias y actividades vinculadas al automovilismo. Ciudades deportivas y nuevos espacios cubiertos: el municipio tiene cinco ciudades deportivas, entre ellas las de San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, de acceso libre y gratuito para más de 7.000 chicos y chicas. Se anunciaron nuevos SAF en Melipal, con inauguración prevista para febrero, Provincia Unida y Valentina Norte, y un gimnasio en Gregorio Álvarez.

el municipio tiene cinco ciudades deportivas, entre ellas las de San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, de acceso libre y gratuito para más de 7.000 chicos y chicas. Se anunciaron nuevos SAF en Melipal, con inauguración prevista para febrero, Provincia Unida y Valentina Norte, y un gimnasio en Gregorio Álvarez. Polideportivos: pisos de parquet en San Lorenzo y Parque Industrial; el de Provincia Unida ya fue inaugurado.

Ciencia, tecnología y desarrollo productivo

Polo Científico Tecnológico: el tercer edificio tiene un importante avance y terminaría en agosto, financiado con superávit municipal. Allí funcionará la capacitación de jóvenes técnicos vinculada al Instituto Vaca Muerta , y está prevista la llegada del Centro de Investigaciones Oncológicas (COI), la universidad con sus equipos científicos, un data center y un distrito médico.

el tercer edificio tiene un importante avance y terminaría en agosto, financiado con superávit municipal. Allí funcionará la capacitación de jóvenes técnicos vinculada al , y está prevista la llegada del Centro de Investigaciones Oncológicas (COI), la universidad con sus equipos científicos, un data center y un distrito médico. Parque Industrial: infraestructura con todos los servicios y fibra óptica, financiada con superávit municipal y en coordinación con la Provincia. El primer sector estaría terminado en agosto del año próximo y la superficie se ampliará de 1.000 a 2.000 hectáreas.

infraestructura con todos los servicios y fibra óptica, financiada con superávit municipal y en coordinación con la Provincia. El primer sector estaría terminado en agosto del año próximo y la superficie se ampliará de 1.000 a 2.000 hectáreas. Parque Solar: licitación durante este año para instalar 10 megavatios. El proyecto fue reubicado por la ampliación del Parque Industrial.

Ambiente y gestión de residuos

Centro Ambiental: nuevo centro de tratamiento de residuos para Neuquén y localidades de la región, con un centro de transferencia y cavas. La obra ya comenzó, terminaría en octubre o noviembre del año próximo y garantizará el tratamiento de residuos por 30 años.

nuevo centro de tratamiento de residuos para Neuquén y localidades de la región, con un centro de transferencia y cavas. La obra ya comenzó, terminaría en octubre o noviembre del año próximo y garantizará el tratamiento de residuos por 30 años. Recolección de residuos: ampliación del sistema de contenedores bilaterales a otros sectores de la ciudad.

Loteos, urbanización y servicios

Loteos con servicios: 2.233 lotes junto con la Provincia, con cordón cuneta, iluminación LED y redes; primero se entregará un grupo de 1.233. El municipio ya desarrolló 6.000 lotes y entregó seis barrios.

2.233 lotes junto con la Provincia, con cordón cuneta, iluminación LED y redes; primero se entregará un grupo de 1.233. El municipio ya desarrolló 6.000 lotes y entregó seis barrios. Regularización de barrios: obras en 48 asentamientos, entre ellos Ruca Mayén y 2 de Mayo, además de los programas Dale Gas y Dale Luz.

obras en 48 asentamientos, entre ellos Ruca Mayén y 2 de Mayo, además de los programas Dale Gas y Dale Luz. Integra Neuquén: busca el 100% de cobertura de gas, cloacas, desagües pluviales, electricidad y agua, tanto en barrios en regularización como en nuevos desarrollos.

Ordenanza tarifaria 2027 en Neuquén: sin aumentos de tasas y con la eliminación de la tasa CAN

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, explicó los lineamientos del proyecto de ordenanza tarifaria, que se presentará ante el Concejo Deliberante junto con el presupuesto. “El proyecto de ordenanza tarifaria busca reducir la presión fiscal y mantener los beneficios para vecinos, comerciantes y empresarios de la ciudad”, resaltó.

El funcionario recordó que, desde la asunción de Gaido hace siete años, la gestión se propuso disminuir la carga tributaria. “En estos siete años eliminamos 58 tasas del sistema impositivo de la ciudad. La última fue la tasa CAN, que se anunció días atrás”, detalló.

La ordenanza para el año próximo no contempla aumentos en los tributos municipales y mantendrá la actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “No contiene ningún aumento de los tributos de la ciudad de Neuquén; por el contrario, incluye una serie de beneficios”, remarcó Schpoliansky.

Descuento Neuquino, patentes gratis y exenciones para vecinos

Entre las principales medidas, el secretario destacó la eliminación de la tasa CAN y la continuidad del Descuento Neuquino, que bonifica el 50% de las tasas retributivas para inmuebles y baldíos. “Seis de cada diez vecinos ya adhirieron a este beneficio”, indicó.

También seguirán las exenciones en las tasas retributivas para jubilados, personas con discapacidad y asociaciones sin fines de lucro. En patentes, “se mantienen los 10 meses de patente gratis para los vehículos adquiridos en concesionarias de la ciudad de Neuquén, una iniciativa implementada este año para incentivar las compras locales”, señaló el funcionario.

Continuarán además los 12 meses de patente gratuita para vehículos eléctricos, como parte de las políticas ambientales del municipio. Seguirán vigentes las exenciones para personas con discapacidad que compren un vehículo.

Habilitá Gratis y Comercio Neuquino: los beneficios para comercios e industrias

Schpoliansky subrayó la importancia de reducir la presión fiscal sobre el comercio y la industria para fortalecer la economía local y promover el empleo. Destacó los resultados de Habilitá Gratis, que permite pasar 12 meses sin pagar la licencia comercial ni la habilitación municipal: “Este año se otorgaron más de 1.000 nuevas licencias. Es un éxito el programa y tampoco existe en otro lugar del país”, afirmó.

Además, el descuento del programa Comercio Neuquino pasó del 20% al 30%. El Crédito Fiscal por Trabajador Declarado se triplica cuando la persona contratada proviene de la bolsa de trabajo de la subsecretaría de Empleo municipal, y se cuadruplica si se incorpora a una mujer sostén de familia, una persona con discapacidad o una persona trans.

Para la industria se mantiene un descuento del 5% para las empresas radicadas en el Parque Industrial de Neuquén, y las que se instalen en el nuevo parque tendrán exención impositiva por 10 años. También continuarán las exenciones para entidades educativas, centros culturales y deportivos y asociaciones sin fines de lucro.

Descuentos de hasta el 25% por pagar los tributos municipales en Neuquén

Para quienes cumplen con sus obligaciones, se mantendrá un descuento de hasta el 25% en los tributos municipales. Se compone de un 10% para buenos contribuyentes sin deudas, un 10% por adelantar el pago semestral y un 5% por adherirse al débito automático.

También se conservará la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con los bancos que tienen convenio con la Municipalidad. Continuarán los sorteos para buenos contribuyentes y el descuento del 50% sobre los intereses resarcitorios.