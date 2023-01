Neuquén otorga ayuda extraordinaria para 22.158 beneficiarios de planes sociales

El gobierno de la provincia de Neuquén asignó dos partidas presupuestarias del orden de los 132 millones de pesos para otorgar una ayuda extraordinaria a unos 22. 158 beneficiarios quienes reciben los subsidios para la desocupación laboral y subsidio social transitorio en la Provincia.

A diferencia de anteriores decretos que asignaban fondos a estos planes sociales, éstos establecen en forma escrita que se debe consignar un documento electrónico y el listado definitivo de los beneficiarios y a cuántos deberá llegar la ayuda.

De esta forma se pretende poner cierto control a la distribución que se hacía de estos planes que originó una estafa en Desarrollo Social porque se otorgaba la ayuda con un monto establecido y había un grupo de empleados de la cartera que se quedaban con las tarjetas de débito.

El monto del subsidio se incrementaba, en algunos casos, de 8.000 a 49.000 pesos y el que retiraba el dinero entregaba al subsidiado los 8.000 pesos originales. Por esta estafa renunció el ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Subsidio a los desocupados

Por el decreto 2.548, el gobernador Omar Gutiérrez aportó 35.168.000 pesos al programa Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral cuya finalidad es la incorporación o reinserción al mundo laboral de las personas excluidas del mismo que había sido creado en el año 2018, bajo la administración del ministerio de Trabajo y Acción Social que ahora se llama Desarrollo Social.

Se trata de una ayuda extraordinaria para el mes de diciembre, que se paga en estos días, destinado a asistir a un máximo de cuatro mil trescientos noventa y seis (4.396) beneficiarios según se estableció en el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Se decretó también que al momento de la emisión de la resolución que faculta a aprobar el pago, se deberá consignar un documento electrónico, con el listado definitivo de beneficiarios/as, monto que se le asignará a cada uno/a, todos los datos personales, forma y medios de pago indicados no pudiendo superar en 4.396 la cantidad de asistidos.

Subsidio social transitorio

En el decreto siguiente en numeración, el 2549, se transfirieron unos 97.015.000 pesos para una ayuda extraordinaria del mes de diciembre a unos 17.762 beneficiarios del programa Subsidio Social Transitorio.

El decreto menciona que entre las funciones del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo está fomentar la integración social y la equidad, mediante la atención y reducción de situaciones de vulnerabilidad a través de la elaboración y ejecución de programas sociales en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias orientados a la complementación de acciones con el Poder Ejecutivo Provincial.

Este programa tiene por objetivo brindar ayuda transitoria a la población adulta que se encuentre en situación de vulnerabilidad socio económica como consecuencia de la falta de empleo o de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, se indicó.

Prevé el otorgamiento de aportes económicos directos a los/as beneficiarios/as, otorgamiento de aportes económicos a organizaciones de la sociedad civil, que tengan por objeto brindar contención a personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la falta de empleo o de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, para que por su intermedio se abone dicha ayuda económica.

Este decreto facultó al Ministro de Desarrollo Social y Trabajo a determinar los/as beneficiarios/as del programa a los que se le otorgará el subsidio, consignando en la resolución que aprobará tal asignación el listado definitivo mediante un documento electrónico que formará parte de la misma, no pudiendo superar los 17.762 beneficiarios.