Neuquén recibió el 2,5% de los envíos de Nación se posicionó entre las provincias con más fondos en 2025

En el tablero nacional de transferencias discrecionales, la provincia de Neuquén se aseguró una participación del 2,5 % en la distribución de los aportes del Tesoro Nacional y otras transferencias no automáticas durante el acumulado de los primeros cinco meses del año 2025.

El dato que relevó la consultora que dirige Alejandro Pegoraro, aunque cuantitativamente modesto en el contexto del total nacional, adquiere relevancia estratégica si se considera la naturaleza de los fondos implicados.

Las transferencias no automáticas, a diferencia de las automáticas provenientes del régimen de coparticipación federal y leyes especiales, dependen de decisiones administrativas específicas del Poder Ejecutivo Nacional y carecen de criterios predeterminados para su distribución.

En este sentido, el posicionamiento de Neuquén resulta significativo en un esquema donde la discrecionalidad es regla y no excepción.

Durante el período enero-mayo, la provincia un total de $24.548 millones en concepto de fondos no automáticos, según midió Politikon.

Este monto la ubicó como la tercera jurisdicción provincial con mayores transferencias, detrás de Buenos Aires ($174.804 millones) y Tucumán ($20.678 millones), y solo por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acaparó el 60,3 % del total con $587.012 millones —explicado en gran medida por la ejecución de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia.

En el desagregado de los fondos neuquinos, se destacó la recepción de $15.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cifra que posicionó a Neuquén como la principal beneficiaria de este mecanismo entre las provincias.

El resto se conformó por asignaciones para la Coordinación y Administración de Grandes Proyectos, estímulos a la producción de gas natural, y transferencias menores ligadas a educación técnica y otras actividades de inversión pública.

Este volumen de recursos no automáticos contrasta con el reparto de los fondos automáticos, donde la distribución se realiza de manera regulada y proporcional según índices establecidos por ley.

Allí, Neuquén mantiene una participación inferior en comparación con las provincias más pobladas, lo que subraya la importancia de estos envíos discrecionales como herramienta de financiamiento complementario.

Más allá del crecimiento general de las transferencias no automáticas, que ascendieron a $974.091 millones en el país con un incremento real del 203,7 % respecto al mismo período de 2024, el informe de distribución exhibió fuertes asimetrías.

La concentración en pocas jurisdicciones —como CABA y Buenos Aires— y la asignación extraordinaria a ciertos distritos reflejaron una lógica selectiva que continúa siendo objeto de debate federal.

En ese marco, Neuquén supo consolidar su presencia dentro del esquema de distribución, mostrando capacidad de gestión para captar fondos que no están garantizados por derecho, sino sujetos a la decisión política nacional. El 2,5 %, en este contexto, no solo representa una cifra. Representa un posicionamiento.