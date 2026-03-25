«Vivo en Caballito»: Manuel Adorni rompió el silencio y tildó de «barbaridades» las denuncias sobre su patrimonio

Luego de una semana de alto voltaje político y presentaciones en Comodoro Py, Manuel Adorni decidió dar su versión. El Jefe de Gabinete enfrentó las versiones que lo vinculan con una propiedad no declarada y fue tajante al definir su situación habitacional, intentando despegarse del estigma de la «casta» que vuela sobre el country Indio Cuá.

El foco de la controversia, impulsado por la denuncia de la diputada Marcela Pagano, señalaba que el funcionario residía en una lujosa vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz. Adorni calificó estas versiones como «barbaridades»:

“Efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito”, sentenció el ministro coordinador, buscando dar por terminada la especulación sobre su mudanza.

Ante las dudas sobre el incremento de sus bienes, subrayó que su situación patrimonial es pública. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, afirmó, remitiendo a los interesados a cotejar la documentación oficial de sus activos en la Ciudad de Buenos Aires.

Cautela judicial: el silencio como estrategia

A pesar de su defensa mediática, Adorni optó por la prudencia técnica. Al estar la causa radicada en la Justicia Federal, el funcionario explicó que no profundizará en detalles para evitar conflictos institucionales.

“En mi calidad de Jefe de Gabinete, dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial, cosa que no voy a hacer ni ahora ni nunca”, remarcó.

Con esta postura, el Gobierno busca mantener una línea de separación de poderes, dejando la resolución del conflicto en manos del juez Ariel Lijo, quien debe peritar si los bienes declarados coinciden con el estilo de vida del funcionario.

Finalmente, Adorni lanzó una estocada contra quienes difundieron los informes sobre su evolución patrimonial en los últimos diez días. Acusó una mezcla malintencionada de fechas y organismos públicos:

“Corre por cuenta de todos los que han dicho cualquier barbaridad”, concluyó, minimizando el impacto de las filtraciones que dominaron la agenda política reciente.