Javier Milei asistirá al Congreso para escuchar el informe de gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El presidente Javier Milei confirmó que estará presente en la Cámara de Diputados para presenciar el primer informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo 29 de abril.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta en X, donde escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”, en respuesta a la comunicación oficial de la Jefatura de Gabinete sobre la fecha de la exposición ante el Congreso de la Nación Argentina.

De concretarse, será un hecho poco habitual en la política argentina: el Presidente seguiría la sesión desde uno de los palcos, en un tipo de acto que tradicionalmente no cuenta con la presencia del jefe de Estado.

Desde el entorno oficial no descartan que también participen otros integrantes del Gabinete, en lo que se interpreta como una señal de respaldo político hacia Adorni.

Cómo será el informe

La presentación del jefe de Gabinete se enmarca en lo establecido por la Constitución Nacional, que obliga a brindar informes periódicos ante el Congreso.

Para su elaboración, la Jefatura de Gabinete recopila las preguntas de los distintos bloques legislativos y las distribuye entre los ministerios y equipos técnicos. En ese proceso interviene la Secretaría de Asuntos Estratégicos, encabezada por Ignacio Devitt.

El apoyo del gobierno a Adorni en medio de la polémica

La publicación en apoyo se da con el contexto de los polémicos los viajes del ministro coordinador. Pese a ello, tanto el Presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ratificaron su respaldo al funcionario.

El informe del 29 de abril será el primero de Adorni desde su llegada al cargo y se espera que concentre la atención política, tanto por su contenido como por el inusual acompañamiento presidencial.