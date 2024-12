Pablo Cervi confirmó su acercamiento a La Libertad Avanza en Neuquén

El diputado nacional radical, Pablo Cervi, confirmó un acercamiento con La Libertad Avanza y habló de una posible alianza en Neuquén de cara a las elecciones del 2025. El sábado pasado estuvo en un acto con Martín Menem y Karina Milei. Por otro lado, apuntó contra los legisladores que no dieron quórum para debatir la ley de Ficha Limpia.

Escuchá al diputado nacional Pablo Cervi , en RADIO RÍO NEGRO:

El sábado estuvo en Neuquén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Cervi contó que lo invitaron a «acompañarlos» al acto de lanzamiento de la fuerza política. «A Neuquén le hace bien sumar la diversidad de opciones electorales. Estuve acompañándolos en el acto», confirmó el legislador radical en diálogo con Vos al Aire, por RÍO NEGRO RADIO.

Cervi dijo que durante el encuentro se destacó el acompañamiento que se hizo al veto presidencial de la reforma jubilatoria. «Entendemos que el rumbo que está tomando la economía y el país es un aliciente de que se puede torcer el rumbo», enfatizó.

Marcó que es importante reforzarlo «de cara a las legislativas de 2025» y sostuvo: «Está la idea de hacer una alianza en Neuquén donde podamos contener a aquellos que tenemos pensamientos similares».

Pablo Cervi sobre la renovación de autoridades en Diputados

El diputado dijo que mañana a las 14 hay convocada una sesión para la renovación de autoridades de la Cámara de Diputados. «Entendemos que corresponde al oficialismo la presidencia de la cámara. Hay una regla no escrita de que corresponde, una cuestión de gobernabilidad».

Además afirmó que Martín Menem ha hecho «una buena función y si es el que designa el oficialismo, sería una buena alternativa. Además ya tiene la experiencia de un año que no ha sido nada fácil»

Si marcó que habrán discusiones por la vicepresidencia primera, que le correspondería a Unión por la Patria por ser primera minoría.

Sobre la suspensión a la vicegobernadora Gloria Ruiz y la investigación que se inició sostuvo que «entiendo que se lleva por los carriles que contempla la constitución» y si se comprueba que hubo hechos de corrupción «que se tomen las medidas necesarias».

Pablo Cervi sobre el fracaso para debatir la Ficha Limpia

Pablo Cervi lamentó que no hubo quorum y fracasó otra vez el intento de debatir la ley de Ficha limpia en la Cámara de Diputados. «Con mucho desgrado lo que pasó, que no hubiera quorum en un proyecto que se venía trabajando hace varios años y dentro del espacio del oficialismo y de varios espacios afines entendíamos que estaban los números para tratarlo», sostuvo.

Marcó como «preocupante» que no haya sido acompañado por algunos legisladores de la UCR y del PRO.

También fue consultado si hay un pacto entre un sector de La Libertad Avanza y el peronismo para habilitar la candidatura de Cristina Kirchner. » No sé si se puede hablar de un pacto, pero no solo del Gobierno sino de otros sectores están buscando impunidad. Quedó claro a la hora no bajar, y también en el caso de los diputados de Neuquén que responder al gobernador», manifestó.

