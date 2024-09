La UCR suspendió a Pablo Cervi, diputado de Neuquén, tras su apoyo al veto de Javier Milei

La Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la UCR resolvió este lunes suspender al diputado neuquino Pablo Cervi y a otros tres legisladores que respaldaron el veto a las jubilaciones de Javier Milei.

La resolución fue anunciada en un comunicado, donde también se detalló que se elevará el caso al Tribunal Nacional de Ética del partido para un análisis en profundidad de la conducta de los legisladores.

La suspensión que pesa sobre Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Martín Arjot es de carácter preventivo. Esto hasta tanto el Tribunal se expida definitivamente sobre el tema.

Sin embargo, detallaron que la carta orgánica del partido centenario permite apelar esta resolución en una reunión plenaria de la Convención.

En el comunicado, el radicalismo expresó que la conducta de los afiliados «lesionan gravemente la dignidad del partido«. Por ello, se facultó a la mesa directiva a tomar a una acción preventiva.

Asimismo, se explicó que los considerandos de la medida se comunicarán en 48 horas, «dada la gravedad de los hechos puestos en análisis».

📝 Resolución de la Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la UCR ante las Conductas de Diputados Nacionales pic.twitter.com/miCAotBFJV — Convención Nacional UCR (@ConvencionUCR) September 16, 2024

Hasta el momento, el único diputado implicado que se expresó sobre la suspensión fue Campero. «No son dueños del partido. No tienen derecho a expulsar a diputados votados por los ciudadanos en la boleta Bullrich-Petri. Los que hoy piden expulsiones quieren volver al país que dejó el kirchnerismo. El ministro de «la 125″ quiere una Argentina kirchnerista. No retrocedamos 20 años», señaló en su cuenta de X.

En tanto, Noticias Argentinas informó que el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentará contener a los legisladores dentro del espacio.

Qué dijo Pablo Cervi sobre el veto a la reforma jubilatoria de Javier Milei

Pablo Cervi fue uno de los cinco legisladores radicales que se reunió con Javier Milei en Casa Rosada antes de la votación del veto a la jubilaciones en Diputados. Tras esa reunión, el legislador mostró su rechazo a la normativa de la oposición y su voto «negativo» ayudo a ratificar la suspensión de la mejora previsional.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el neuquino justificó su voto en contra de la reforma jubilatoria por el «costo fiscal» que tenía la ley. El legislador afirmó que la fórmula «atentaba contra las cuentas del Estado» y defendió el bono de 70.000 pesos.



Previo a la sesión había planteado que buscarían un tratamiento «artículo por artículo» para apoyar la insistencia solamente en la suba del 8% para las jubilaciones. En cambio, había afirmado que estaba en contra de otros apartados de la ley como el compromiso de transferir dinero a las cajas jubilatorias provinciales como la de ISSN.

En la sesión esa estrategia no prosperó, por lo que Cervi fue uno de los radicales que terminó rechazando toda la ley. «Lo hice por el costo fiscal que iba a tener y porque vimos una maniobra de querer forzar al gobierno a cambiar el rumbo», dijo.

Insistió con que se podrían haber hecho las cosas «de otra manera», llevando el debate a las comisiones para «ahí sí, hacer un tratamiento desdoblado». En cambio, cuestionó a sus pares de la UCR por haber apurado la sesión con Unión por la Patria.

Cervi dijo que el costo fiscal estimado para el año que viene se calculaba en 6.000 millones de dólares y que Milei les explicó en la reunión de Casa Rosada que «en la medida en que vaya aumentando la recaudación del país se les van a ir mejorando los haberes». Insistió también con que el bono de 70.000 pesos sigue siendo más beneficioso que «20.000 pesos» que iba a representar para los jubilados de la mínima este aumento por ley.