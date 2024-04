Pacto de Mayo: Milei no quiere incluir a la educación y crece la preocupación en las universidades

A pesar de que la oposición haya pedido incluir el compromiso con la educación al Gobierno, no están dispuestos a incorporarlo dentro de los «mandamientos» del Pacto de Mayo, que se firmaría el 25 de mayo en Córdoba.

Desde la UCR anunciaron que quieren incluir un respaldo a la educación “accesible a todos los sectores sociales y de calidad” en el Pacto de Mayo. Pero cerca de Milei no han mostrado su adhesión. “Los diez puntos del pacto no se mueven, adherís o no”, dijo un colaborador cercano al Presidente. Además otro dirigente libertario apuntó que “los puntos son económicos, no está educación pero tampoco seguridad o salud”.

Hasta ahora el Gobierno de Milei ha demostrado su poco compromiso con la educación, desde una menor intervención del Estado, una descarga de responsabilidades en las provincias y un mayor control y ajuste del gasto.

Hace tan solo días hubo una gran polémica luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que el Gobierno avanzará con cambios en la Ley Nacional de Educación, con el objetivo de denunciar e impedir el «adoctrinamiento ideológico» de los docentes en las aulas.

A pesar de que hay varios que ven allí una posible persecución ideológica a los docentes, se incluirá a la ley Bases que se enviará en los próximos días al Congreso y modificaría los artículos 11º y 26º de la ley N° 26.206 de Educación Nacional que refieren a las garantías de los niños en el aula.

Según La Nación, fuentes oficiales dijeron que el nuevo texto “seguirá el espíritu” del artículo 33º de la Ley de Educación Superior, que vela por la “pluralidad” en los procesos de enseñanza.

En esta propuesta evalúan disponer un canal de atención para que el alumno pueda concurrir si percibe “hostigamiento” de parte del docente y mecanismos para “respetar la libertad del alumno”. Pero aún no está claro es cuál sería la “penalidad” para los docentes.

Además, están pensando en incluir el proyecto de la educación como «servicio escencial», con el objetivo de limitar el derecho a la protesta a los docentes.

Crece la preocupación en las universidades

Respecto a las universidades públicas, el Gobierno ratificó la decisión de no incrementar las partidas más allá del aumento del 70% que se otorgó para “gastos de funcionamiento”. Esta medida se tomó luego de que, en marzo, las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) anunciaran un paro nacional en 57 universidades debido a que la gestión de Milei pretendía replicar este año el presupuesto de 2023 pese a la inflación.

Desde la UBA señalaron en un comunicado que esperan que el Gobierno “disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las paritarias docente y no docente”.

Desde hace varios días, el referente de la UCR y vicerrector de esa universidad, Emiliano Yacobitti, viene denunciando mediáticamente que “gran parte” de la institución “va a cerrar en el segundo cuatrimestre” y alertó por el impacto de las tarifas. Agregó que los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida del poder adquisitivo “del 27%” en lo que va del año, mientras que las partidas para funcionamiento sufrieron un ajuste “del 60%”.

Por su parte, desde la Universidad Nacional del Comahue (Unco) informaron el difícil momento que está atravesando la institución debido a que ya no puede sostener los gastos y esto se traduce en medidas extremas: recortará servicios básicos y deberá asumir gastos que le corresponden al Gobierno nacional.

Con información de La Nación.