Pacto de Mayo: Rolando Figueroa participará de la convocatoria de Javier Milei en Tucumán

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó su participación en la convocatoria que hizo el presidente Javier Milei para el próximo 9 de julio. La invitación que llegó al mandatario es para la vigilia que comenzará la noche anterior, a las 23, y aún no confirmó si firmará el anunciado «Pacto de Mayo» que se frustró meses atrás por las demoras en la sanción de la Ley Bases.

La escueta invitación que llegó a los gobernadores y otros referentes políticos del país indica, con exagerada tipografía cursiva: «El Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al acto con motivo del 208° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, que se realizará el lunes 8 de julio, a las 23:00, en la Casa Histórica de Tucumán«.

La misma incluye requisito de dress code: llevar traje oscuro.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, Figueroa será uno de los presentes en la actividad que comenzará el 8 de julio, aunque hasta hoy en el gobierno no tenían mayores detalles sobre la agenda propuesta.

«Siempre está puesta la voluntad de diálogo», se indicó desde el Ejecutivo, y se aclaró que no se les envió el contenido del «pacto» propuesto con Milei, por lo que no dieron definiciones sobre si Figueroa lo firmará o no. El vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió este miércoles los 10 puntos que propondría el acuerdo.

Pacto de Mayo: los gobernadores confirmados

La presencia del gobernador de Neuquén se sumará a la de Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).

No asistirán Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Pacto de Mayo: los 10 puntos del acuerdo

La inviolabilidad de la propiedad privada

El equilibrio fiscal innegociable

La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.