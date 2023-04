Para Carlos Heller los recursos naturales deben ser nacionales

El diputado nacional Carlos Heller tiene opiniones disruptivas al momento de explicar los fenómenos económicos como la inflación o el desarrollo del país en términos de Nación.

Como dirigente del Partido Solidario visitó Neuquén para acompañar la campaña de Ramón Rioseco, Darío Martínez y Daniel Figueroa del Frente de Todos Neuquino para gobernador, diputado e intendente en las elecciones del domingo 16.

A su juicio la inflación es una cuestión de puja distributiva y de expectativas porque el país creció y existe interés de los sectores por quedarse con una mayor porción de la torta. A juicio de ser considerado antipático en Neuquén, es un defensor del concepto de Nación como directora del desarrollo armónico del país y por eso cree que la propiedad de los recursos naturales en manos de las provincias fue desacertado.

Al preguntarle si su postura en relación con la inflación era un consejo que le da a Alberto Fernández, el presidente, se puso en guardia y dijo que no es quien para dar consejos al presidente y cuando se le dijo que si mantenía la postura en contra de la ortodoxia economicista podría recibir un llamado de la Casa Rosada para que se haga cargo del ministerio de Economía, dijo: «ya hay un buen ministro de Economía» en referencia a Sergio Massa.

A continuación una parte del diálogo que mantuvo este diario con el diputado nacional y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

P: ¿Porqué dice que la inflación es una cuestión de expectativas?

R: El fenómeno no responde a ninguno de los parámetros que históricamente nos dijeron que genera inflación. La concepción neoliberal dice que es la emisión monetaria. Entre febrero de 2023 y febrero 2022 la emisión monetaria no llegó al 40% y los precios crecieron 100%, por lo tanto no fue la emisión monetaria. Tampoco fue el tipo de cambio porque se viene corrigiendo todos los días tratando de que no pierda valor para que el precio que reciben los exportadores sea compensatorio. No hubo una devaluación sino que el tipo de cambio se ajusta porque suben los precios. Tampoco los salarios porque se ajustan por atrás tratando de perder menos. Las tarifas aumentan desde atrás. ¿Qué nos quedan? Dos cosas: puja distributiva y especulación, ambas son primas de una misma situación.

P: ¿ Qué es puja distributiva?

R: Es un fenómeno de un país que ha crecido: un poco más de 10 % en 2021 y un poco más de 5% en el 2022. Tenemos una torta más grande y hay una pelea por porciones de la torta, esa es la puja distributiva. Qué parte se quedan los que trabajan, los que financian, los que especulan, etc. La otra es la especulación o expectativas, el periodista Diego Cabot dice que los importadores importan a 200 y venden a 450 porque suponen que cuando tengan que reponer van a necesitar 450. Fijan el precio con expecativa de cuánto va a valer cuando tengan que importar. Pareciera que la inflación es un fenómeno autónomo que se produce porque sí y hace que las otras variables se muevan. Es poco creíble, obedece a puja distributiva.

P: ¿En otros países que hay inflación también se da esa puja distributiva?

R: Hay un tema de rangos. En el mundo hay un problema que generó la combinación de lo que sucedió con la pandemia y a continuación con la guerra que alteró los precios de alimentos y combustibles. El tema de la suba del precio de combustible originó que el año pasado tuvieramos que desembolsar 5000 millones, si en lugar de importadores hubieramos sido exportadores, esa desgraciada situación nos hubiera dado un beneficio.

P: Darío Martínez como secretario de Energía no hizo el gasoducto, fue culpa de él.

R: La culpa es de los que privatizaron YPF y se la dieron a Repsol que atrasó los planes de desarrollo, y eso fue antes que Martínez. Si fueramos un país exportador de energía, sería otra cosa. Tenemos que salir a ofrecer al sector exportador un tipo de cambio preferencial porque el país necesita esas divisas. La sociedad hace un esfuerzo y le da a un sector una cantidad mayor que la que correspondería en una situación normal. Es el menor costo posible para enfrentar esa crisis. Si el país acumula reservas muchas de esas expectativas devaluatorias pierden consistencia porque se argumenta la falta de divisas. Tenemos que lograr ser un país exportador de valor agregado, que esa energía se transforme en valor agregado para exportar.

P: Pero hay países que compran energía más barata, como por ejemplo Alemania, que usa el carbón.

R: Compran gas a Rusia porque no tienen. Lo absurdo es cuando uno compra lo que tiene.

P: ¿Porque no hay que devaluar?

R: Le pregunto porque hay que devaluar, cual es la necesidad. En 2022, la Argentina tuvo un récord histórico de exportaciones, por lo tanto a los exportadores tan mal no les fue. No fue por deporte, hubo actividad e interés y un beneficio. El tipo de cambio que tiene la Argentina no es no competitivo para las empresas.

P: ¿Es competitivo?

R: Absolutamente. El tipo de cambio oficial. Lo de ahora es acotado en el tiempo. Estamos comprando divisas, le estamos diciendo a los señores que tienen materia prima convertible en divisas. Le decimos al que tiene soja que si la vende en el mercado externo le vamos a dar 300 pesos por dólar que liquide. Es un sobreprecio que se paga de acá a fin de mayo. En el caso de las economías regionales se establecen condiciones como mantener el empleo, firmar el acuerdo de precios justos y en tercer lugar es abastecer el mercado interno y exportar lo que queda. Eso es pensar un país inclusivo y que no cualquiera hace lo que quiere.

P: En virtud del objetivo de exportar gas de Vaca Muerta ¿es un problema que la provincia sea propietaria del recurso?

R: Es una pregunta que contestarla en Neuquén es antipático. Francamente creo que los recursos deben ser nacionales en todos los casos y que las provincias que tienen esos recursos deberían tener las retribuciones que corresponden. Creo que la reforma de la constitución de 1994 fue un retroceso en ese sentido. El que tiene litio, tiene litio, el que tiene petróleo tiene petróleo. Tendríamos que tener más un concepto de Nación pero con participación. Planteamos un ente nacional para la explotación del litio con representación de las provincias con litio, no es que alguien va a decidir desde afuera. Cómo se equilibran esos intereses locales y legítimos con el interés nacional. Hay provincias que reciben más de coparticipación que de recaudación propia, si no existiera la coparticipación deberían desaparecer como el plan de (Domingo) Cavallo. Eso no es un país. Necesitamos que las provincias que no tengan recursos naturales tengan otro tipo de producciones que se federalice. Es un problema del mundo como el norte y el sur de Italia, España con el país Vasco, existe la misma discusión. Tenemos que integrarnos verticalmente para lograr que podemos tener recursos globales que nos permitan competir de igual e igual. Frente a EE UU, Europa y China no se puede pensar que cada país pueda negociar, tenemos que pensar en una unión sudamericana de naciones. No es que se aprieta un botón y sale. Pasaron años para que en Europa se tuviera una moneda común. Fijese lo que sería para Argentina, saldríamos del bimonetarismo en el que estamos atrapados. La salida es por arriba no por abajo, nada es para mañana, son largos procesos.

Charla en la Universidad

En el auditorio de economía de la Universidad Nacional del Comahue, el diputado nacional Carlos Heller llevó adelante una charla donde habló sobre economía y energía junto a Darío Martínez, primer candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, e integrantes del Partido Solidario, el cual preside Heller.

Durante la jornada, el fundador y presidente del Banco Credicoop, brindó su apoyo a la lista del Frente de Todos encabezada por Ramón Rioseco gobernador, Ayelén Gutierrez vicegobernadora, Darío Martínez primer diputado provincial y Daniel Figueroa aspirante a intendente de la ciudad de Neuquén.

El candidato a diputado Darío Martínez, expuso el Plan “Energizar Neuquén”, el programa que busca planificar y aumentar la producción de hidrocarburos, generar nuevos trabajos y que más pymes se sumen a la cadena de valor.

En su presentación destacó que “lo más importante es que pensemos la provincia con planificación, porque están los recursos y si no lo hacemos de una vez no vamos a poder aprovechar el potencial que tiene nuestra provincia con Vaca Muerta”.

Además, agradeció la visita y el apoyo de Heller al Frente de Todos para estas elecciones del 16 de abril, destacando el tiempo que compartieron como compañeros y amigos en la cámara de diputados.

Finalizó diciendo: “¿Qué hay que hacer? Planificar, administrar bien y el 16 de abril votar al Frente de Todos”.

El candidato a intendente, Daniel Figueroa, señaló que “estamos muy contentos por la presencia y el apoyo recibido por Carlos Heller al Frente de Todos Neuquino. Su compromiso y trayectoria con la defensa de los intereses nacionales está demostrado.Tenemos un gran desafío este domingo. Neuquén necesita que su crecimiento esté planificado para que sea una ciudad con igualdad de oportunidades, con justicia social, inclusiva e igualitaria”.

Por su parte, Heller destacó el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, ley que impulsó junto al diputado Máximo Kirchner y en la que también trabajó Darío Martínez cuando era diputado.

Además, cuestionó a los que denostan la política, dijo que «los que denostan la política lo que quieren es que no haya leyes que regulen a los poderosos» y aseguró que la realidad se transforma desde la política y en ese sentido respaldó fuertemente a Ramón Rioseco para gobernador de Neuquén, a Daniel Figueroa para la intendencia y a Darío Martínez que encabeza la lista de diputados del Frente de Todos.