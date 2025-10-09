Para Javier Milei, Mendoza “es la prueba de cómo el capital privado puede crear una industria de calidad mundial»

El presidente Javier Milei se dirigió a empresarios de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. (Foto: LLA).

El presidente Javier Milei encabezó una disertación este jueves por la tarde en Mendoza, donde se dirigió a empresarios de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. En su discurso, destacó especialmente el desarrollo de la vitivinicultura: “Es la prueba de cómo el capital privado puede crear una industria de calidad mundial, como es el Valle de Uco, uno de los pilares de la industria vitivinícola”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Mendoza. pic.twitter.com/2EzYzQkOjS — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 9, 2025

El mandatario utilizó el caso de la producción vitivinícola de Mendoza para ejemplificar los beneficios de la desregulación, defendiendo su modelo económico ante el sector productivo de Cuyo. Remarcó que ese “fenómeno se esparció al resto de la provincia y contagió a provincias aledañas”, consolidando a la industria local como un «testamento de la producción argentina».

Milei estuvo acompañado por el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendosa, Luis Petri, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar Félix.

Javier Milei va por «una reforma laboral y una reforma penal»

El eje central de su mensaje fue el rol limitado del Estado en la economía: “Cuando el Estado no se entromete, cualquier adversidad palidece frente al talento y la capacidad de nuestro pueblo. Mendoza es ejemplo de esto». Buscó reafirmar su compromiso con la libertad de mercado y la iniciativa privada como motores esenciales para el crecimiento del país.

Sostuvo que para los próximos cambios que prevé impulsar en su Gobierno serán «necesarias una reforma laboral y una reforma penal».

De cara a las elecciones legislativas del 26 de este mes, el mandatario lanzó una clara advertencia a los ciudadanos: “No nos dejemos engañar por las promesas de la política tradicional”.

En su discurso, Milei subrayó el carácter crucial de la próxima votación: «Así como nos espera un futuro prometedor si continuamos llevando a cabo las reformas que el país necesita para crecer de forma irreversible, también estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado«.

El presidente calificó el momento como una «bisagra» en la historia. Advirtió que la decisión que se tome en las urnas tendrá repercusión no solo en las vidas actuales, sino también en las de las generaciones futuras.

Despliegue de seguridad en San Rafael por la visita de Javier Milei a empresarios

La ciudad de San Rafael, Mendoza, amaneció con un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del centro de exposiciones donde el presidente Javier Milei tenía previsto su discurso a empresarios a las 12:30.

EL PRESIDENTE JAVIER MILEI LLEGÓ A MENDOZA!!!



Vamos a cambiar la Argentina. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. pic.twitter.com/lUko8hsXvA — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 9, 2025

El dispositivo, que bloqueó varias cuadras a la redonda, contó con la participación coordinada de efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Federal y Fuerzas Armadas, con el objetivo de resguardar el evento oficial y aislar al mandatario de posibles manifestaciones.

El estricto cerco de seguridad se implementó luego de que el presidente recibiera abucheos y reclamos en sus recorridas públicas recientes en ciudades como Ushuaia, Santa Fe y Buenos Aires, en el marco del creciente descontento social por el ajuste económico.

De hecho, en las inmediaciones del lugar del evento se registraron protestas y concentraciones, lo que mantuvo el acceso a la zona completamente restringido.

Las medidas de seguridad se extendieron al tratamiento de la prensa. Medios locales denunciaron que el acceso a registrar imágenes y audios del discurso presidencial está restringido.

Solo se permitió el ingreso de una señal oficial, y el resto de los periodistas y fotógrafos fue confinado a una sala separada, sin contacto directo con el mandatario ni con los dirigentes presentes, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar Félix.