Federico Sturzenegger se bajó de la visita a Neuquén de este viernes: los motivos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, finalmente no visitará Neuquén este viernes 10. El funcionario tenía previsto desembarcar en la capital provincial durante el feriado para un evento de campaña organizado por La Libertad Avanza para debatir el impacto de las reformas económicas y promover sus ideas a pocos días de las elecciones legislativas.

La actividad estaba programada para las 18 en el Hotel Tower, ubicado en el centro de la ciudad, y a las 19:15 iba a brindar una conferencia de prensa, según se había comunicado ayer desde el espacio. El funcionario también tenía previsto incluir una ciudad de Río Negro como parte de la agenda de campaña.

Antes que la visita de Sturzenegger, también se había especulado con un posible acto del propio Javier Milei esta semana en Neuquén, pero tampoco pudo prosperar.

La primera fecha que se había planteado como posible era el miércoles 8, pero se definió postergarla con motivo de la mega sesión que convocó la oposición en la Cámara de Diputados.

Ahora, desde La Libertad Avanza que lidera Nadia Márquez, confirmaron a Diario RÍO NEGRO que tampoco se concretará la llegada del ministro de Desregulación, pero que la idea es reprogramarla.

«Hay una reunión importante el viernes y tiene que estar presente sí o sí», fue la explicación desde el espacio libertario.

La Libertad Avanza compite en Neuquén en estas elecciones con una lista de senadores que encabezan Nadia Márquez y el radical con peluca, Pablo Cervi, y con una nómina de diputados que lidera Gastón Riesco, actual presidente del Congreso partidario.