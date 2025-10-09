El balance de Guillermo Francos: reconoció el «daño» de Espert, pero pronosticó un «buen» resultado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo que culminó con la renuncia a la candidatura en la Provincia de Buenos Aires del diputado José Luis Espert. «Nos dañó», reconoció y admitió que cometió muchos «errores» al no poder justificar su vínculo con el empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Sin embargo, confía en que no repercutirá en las elecciones 2025: “Cualquier resultado que tengamos para la Libertad Avanza va a ser bueno».

En diálogo con Infobae en Vivo sostuvo que será así, ya que incorporarán más diputados y senadores de los que hoy tienen. «Vamos a dejar de ser una minoría testimonial”, resaltó.

Aunque enfatizó: «Yo siento que nos dañó. Me parece que obviamente el presidente, como lo expresó públicamente, tiene confianza en el diputado Espert. Pero bueno, cuando se plantea una situación como esta, yo creo que uno tiene que analizar las consecuencias políticas”.

«Espert cometió muchos errores»: qué opinó Guillermo Francos

«Espert cometió muchos errores a lo largo del camino de estos últimos días, dijo cosas que no se sostenían en los hechos«, comentó sobre el vínculo del diputado nacional con el empresario Fred Machado. El funcionario admitió que la crisis generó un “daño político” en el Gobierno y marcó una autocrítica por la falta de previsión en un año electoral.

Para Francos, el episodio fue un correctivo para todo el equipo: “Uno ahí tiene que evaluar más allá de la inocencia que uno pueda suponer del diputado Espert”.

Francos extendió su autocrítica, reconociendo que la propia selección de Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires pudo haber sido un error. “Probablemente fue un error. Yo creo que José Luis tenía el perfil, pero a veces el perfil adecuado no es suficiente si existen cuestiones judiciales abiertas”, apuntó, y agregó: «Tal vez no nos hemos prevenido lo suficiente».

Más autocríticas de Francos: “El Gobierno fue disparando contra sus propias alianzas”

El jefe de Gabinete analizó que la oposición, y en particular el kirchnerismo, explotó con eficacia estos flancos. Además, extendió su crítica al modo en que el oficialismo construyó y sostuvo sus propias alianzas parlamentarias.

“El Gobierno fue disparando contra sus propias alianzas”, admitió, reconociendo la fragilidad de los vínculos con los bloques aliados y la falta de una estrategia clara para blindarse ante el embate opositor.

En este contexto, Francos planteó una propuesta de cara al futuro inmediato: ampliar la base de sustentación del gabinete actual. Consideró “imprescindible” sumar figuras del PRO y de los bloques provinciales para integrar un equipo que les permita «tener mayoría».

Pese al cimbronazo que significó el escándalo de Espert y su renuncia a dos semanas de las elecciones, se mostró optimista con el escenario electoral, ya que «cualquier resultado» será positivo al permitir a LLA.

La disputa por la lista de diputados y Karen Reichardt

Las discusiones internas en la Casa Rosada incluyeron la posibilidad de que la candidatura recaiga sobre Karen Reichardt, quien quedó mejor posicionada luego del apartamiento de Espert. Sin embargo, Francos aclaró: “No sé si va a ser número uno. Nosotros hemos apelado la medida de la justicia. La conformación de las listas tiene más que ver con el partido y decisiones de los dirigentes políticos”.

Manejo fiscal y el riesgo de legislar sin fondos

En relación con la gestión de la gobernabilidad y el manejo fiscal, el jefe de Gabinete advirtió sobre los riesgos de legislar sin respaldo financiero: “No hay ninguna posibilidad dentro de las partidas presupuestarias de sacar fondos para cubrir esos 3 billones de pesos, por ejemplo, en la ley de discapacidad, sin resignar otras áreas”.

Defendió la necesidad de racionalidad en el uso de los recursos y destacó como prioridad el equilibrio fiscal, afirmando que si desde el Congreso se imponen leyes que comprometen ese objetivo, “no hay posibilidades de gobernar”.

La política de retenciones y la crisis cambiaria

Francos también abordó la polémica sobre la baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias: “Lo que necesitaba el gobierno eran dólares. Se logró la liquidación anticipada del campo, pero renunciamos a una parte de la recaudación para frenar la crisis cambiaria”.

Asumió que el impacto fue limitado, pero insistió: “La expectativa es que el productor invierta más. Después de todo este año, vas a ver lo que va a ser la cosecha”.

Auditorías y flancos débiles de la gestión

El jefe de Gabinete mencionó los flancos débiles de la gestión, especialmente en el área de discapacidad y en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde ya se han presentado denuncias ante la justicia por supuestos sobreprecios en sillas de ruedas y otras anomalías. “Estamos haciendo auditorías a fondo”, prometió, y remarcó su compromiso con la transparencia.