Para Oscar Parrilli, los que perdieron en la elección 2025 fueron los gobernadores que «decían una cosa y luego hacían otra»

«Las terceras fuerzas de Provincia Unidas fueron las grandes derrotadas: los gobernadores que jugaban al tero, porque decían una cosa y luego hacían otra», dijo el senador nacional Oscar Parrilli ayer al ser consultado por la elección de medio término en Neuquén.

«A nosotros nos hubiera gustado un mejor resultado: no lo tuvimos, pero no nos aleja de las convicciones con las que hemos llegado», dijo el ex secretario general de la presidencia durante los gobiernos kirchneristas.

Parrilli estuvo presente el domingo en el local del PJ capitalino, donde Fuerza Patria de Neuquén no logró acceder a ninguna de las bancas en disputa.

El senador nacional reconoció el revés electoral pero incluyó al gobernador Rolando Figueroa en el sector perdidoso. «Fue el que más plata gastó, apretó a empleados públicos, empresarios, dirigentes, salía en los afiches y salió segundo: perdió», sostuvo Parrilli.

Consideró el bloque de gobernadores agrupados como «Provincias Unidas» como los «grandes derrotados» y consideró que esto fue porque «jugaban al tero: decían una cosa y hacían otra (Maximilaino) Pullaro (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Juan Schiaretti (Córdoba) y Rolando Figueroa decían una cosa y mandaban a sus legisladores y diputados a apoyar» las iniciativas de Milei, dijo.

Las declaraciones del senador fueron horas después de que el gobernador de Neuquén reconociera la elección ganada por LLA en Neuquén, aunque con insistencia aseguró que el electorado votó con una mirada nacional sin plebiscitar la gestión en Neuquén. «Eso tiene que asumirlo, la política hay que asumirla, la realidad es que decía que ganaba y perdió», insistió.

Parrilli dijo que Fuerza Patria perdió en Neuquén con «excelentes candidatas, con una muy buena campaña, con una identificación total con lo que defendemos y pensamos; y es loque vamos a seguir haciendo», dijo en declaraciones a RIO NEGRO.

Respecto a cómo continuará funcionando el Congreso con un Ejecutivo fortalecido por el respaldo de la elección de medio término, Parrilli dijo mantener la expectativa de que «el Senado funcione y tratemos los vetos, para rechazarlos. Esperamos que Diputados trate el presupuesto antes del 10 de diciembre», dijo en referencia a llevar a cabo acciones legislativas antes del cambio de composición de la cámara.

Dijo que Fuerza Patria había logrado «un número razonable (de senadores) de manera que seguimos siendo la fuerza política más importante» de la cámara alta.

Parrilli insistió en que para esta elección 2025, el principal distrito electoral (Buenos Aires) llegó con una «democracia limitada, degradada» por la imposibilidad de la postulación de Cristina Kirchner, la expresidenta de la Nación y presidenta del PJ, con detención domiciliaria, inhabilitada a ejercer cargos públicos de por vida, condenada por la causa de obras viales entre 2007 y 2015. «Vamos a continuar todo el 2026 para que se elija sin proscripciones y luego que Cristina decida si quiere ser candidata o no», aseguró.