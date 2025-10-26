Fuerza Patria perdía las bancas en disputa para Neuquén en esta elección para el Congreso

«Desde mañana vuelvo a la Universidad», dijo la primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Beatriz Gentile, rectora de la UNCO. El frente kirchnerista reconoció la victoria en las urnas de Neuquén de LLA y de la candidaturas del gobierno de la provincia cuando aún no se contaban con las cifras estimativas de la elección nacional en la provincia.

«Estamos peleando la diputación, pero es posible que no la tengamos», se analizaba alrededor de las 21 en la sede del PJ neuquino, a media cuadra de la gobernación de Neuquén.

Sin números detallados, tanto la senadora Silvia Sapag como Gentile, reconocieron que la fuerza política de Javier Milei se llevaba, en esta elección de medio término, dos bancas para el Senado y otras dos para la cámara baja; mientras que la lista de candidatas del gobernador Rolando Figueroa se quedaba con la banca del senado y de diputados que estaban en disputa.

Las candidatas al Congreso reconocieron el tercer lugar que dejó a Fuerza Patria fuera de las bancas en disputa para esta elección (foto Oscar Livera)

La fuerza política se quedaba afuera del Congreso a partir de esta elección, a excepción de la banca del diputado Pablo Todero, que no estaba en disputa.

Al momento de inicio de la rueda de prensa, aclararon que ya habían felicitado a LLA por el resultado en las urnas. «Estamos en tercer lugar, reconocemos su triunfo y los felicitamos», dijo Sapag.

Sacamos menos votos de lo que esperábamos. Es la voz del pueblo y la hizo valer con el triunfo de LLA y del gobernador de Neuquén» Senadora Silvia Sapag

Las referentas de Fuerza Patria de la campaña al Congreso Nacional felicitaron el segundo lugar del frente Neuquinizate, pero plantearon también que el gobernador había perdido la pulseada política.

«La neuquinidad hizo una campaña mucho más costosa y expansiva, fuimos austeras. Esta elección no tuvo el resultado que esperaba el gobernador, que expuso plebiscitar su gobierno», dijo Gentile.

Agregó que «cuando en una campaña no hablan los candidatos y habla el gobernador, que es el que sale además en los afiches, se plebiscita el gobernador».

Mercedes Lamarca, integrante de la lista, destacó la gran cantidad de votos en blanco para la categoría de la diputación. «Creemos que la gente se olvidó de marcar la segunda categoría o pensó que marcando en la primera línea, estaba completo (el voto). Esto nos perjudicó», evaluó.

Para Sapag «la patria se va al bombo» y detalló que la expresión se debía a la situación de las universidades, la represión a los jubilados, la falta de medicamentos para la tercera edad y las condiciones de quita de beneficios y de fondos para las personas con discapacidad.

«Nos sigue preocupando la Argentina y Neuquén; felicitamos a Nadia Márquez, al diputado Cervi los diputados que ganaron», dijo Gentile en tanto agregó que desde su posición de rectora «sigo con la misma crítica al gobierno nacional porque es un presidente que rechazó la ley de financiamiento universitario y la realidad no se modifica; evidentemente vamos a tener que trabajar para construir el consenso necesario, porque la Universidad está en problemas», dijo.

Gentile se mostró preocupada por la futura reforma laboral, tributaria, previsional y Sapag agregó la reforma penal. «Tal vez no se evaluó la gravedad de eso y dejará un Congreso donde sigan gobernando por DNU y el veto, veo una sociedad argentina complicada».

En Argentina «hay cosas que están faltando: justicia social, soberanía política e independencia económica. Seguiremos trabajando para ver si resulta más sencillo de descifrar. Es un país raro, pero estamos seguros en nuestras convicciones, fortaleza e ideario», dijo Sapag