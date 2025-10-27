Quiénes son los nuevos diputados y senadores que tendrá Neuquén desde el próximo 10 de diciembre

La provincia de Neuquén renovó seis bancas en el Congreso de la Nación en las elecciones legislativas que se celebraron ayer en todo el país: tres en la Cámara de Diputados y tres en la Cámara de Senadores.

Los resultados confirmaron un triunfo de La Libertad Avanza, que se impuso en los dos tramos en disputa por sobre La Neuquinidad.

El partido del presidente Javier Milei se quedó con el 35,6% de los votos en la carrera por la Cámara Alta y obtuvo dos de las tres bancas en juego. La restante, con el 29,5%, fue para la alianza del gobernador Rolando Figueroa.

En el tramo de Diputados, la diferencia entre el primero y el segundo fue menor. La lista libertaria cosechó un 33,6%, seguida de cerca por la propuesta provincial, con 31,5%.

De esta manera, Nadia Márquez (La Libertad Avanza), Pablo Cervi (La Libertad Avanza) y Julieta Corroza (La Neuquinidad) serán los nuevo senadores que tendrá Neuquén por los próximos seis años.

Mientras que en la Cámara Baja, asumirán Gastón Riesco (La Libertad Avanza), Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

También ocupará una banca como diputada nacional Gabriela Muñoz (La Libertad Avanza), quien llegará en reemplazo de Márquez. Su asunción, producto de un corrimiento en la lista de 2023, fue confirmada por la propia senadora electa.

Quiénes son los nuevos senadores de Neuquén

Nadia Márquez es actualmente diputada nacional. En Neuquén, fue concejal de la capital provincial por Democracia Cristiana, acompañó al gobernador Figueroa en la elección provincial de abril de 2023 y se puso al frente del armado libertario en los comicios presidenciales de ese año.

Pablo Cervi, también diputado nacional, llegó a la política desde el mundo empresarial de la mano de Horacio «Pechi» Quiroga, el fallecido exintendente de la ciudad Neuquén. Su ingreso a la Cámara Baja se dio en 2021, como candidato de la versión local de lo que en ese momento era Juntos por el Cambio.

Julieta Corroza, por su parte, es la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia, cargo del que se tomó licencia para afrontar la campaña durante los últimos meses. Leal a Rolando Figueroa, con quien construyó su carrera en la política, fue una de las principales armadoras territoriales de su candidatura a gobernador hace dos años. En 2015 compitió por la intendencia de Plottier en una elección reñida que finalmente la ubicó en segundo puesto.

Quiénes son los nuevos diputados nacionales de Neuquén

Gastón Riesco se incorporará a la Cámara de Diputados para ocupar por primera vez un cargo político. Sin casi antecedentes en la arena electoral, fue el elegido para encabezar la nómina de La Libertad Avanza. Martillero público de profesión, defendió en varias entrevistas previas la idea de un Estado más chico, en línea con el discurso del presidente Javier Milei.

Una de las sorpresas que dejó este domingo fue el ingreso de Soledad Mondaca a la Cámara Baja. Licenciada en Comunicación Social y oriunda de Rincón de los Sauces, llegará al recinto producto de la diferencia que su lista le sacó a la de Fuerza Patria, que quedó en tercer lugar y no logró ninguna de las bancas que se disputaban en Neuquén.

Karina Maureira, en tanto, arribará al Congreso en representación de La Neuquinidad. La conductora televisiva había sido una de las mayores apuestas de esa alianza, al venir de los medios y no de la política tradicional. Su candidatura se consolidó como más votada del espacio en los comicios de ayer.

Gabriela Muñoz, actual delegada de Anses en Neuquén, también accederá a una diputación nacional desde el próximo 10 de diciembre. Será en reemplazo de Nadia Márquez, que partirá al Senado.