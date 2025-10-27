Los libertarios se llevaron cuatro bancas en Neuquén: Nadia Márquez pasa al Senado y confirmó su reemplazo

La Libertad Avanza dio también el batacazo en Neuquén y se quedó con un triunfo moderado en números, pero que le sumará a Javier Milei dos senadores y dos diputados en el Congreso Nacional que se integrará desde diciembre. La alianza tuvo su mejor performance en la categoría de senadores, donde la lista encabezada por Nadia Márquez y Pablo Cervi aventajó a La Neuquinidad por más de seis puntos. En el tramo de diputados, la victoria fue más ajustada, por apenas dos.

“Dios nos ha bendecido con un enorme triunfo”, dijo ayer la senadora electa en el búnker que el partido montó en un hotel céntrico de la capital, que se fue colmando de militantes conforme se iban conociendo los primeros resultados.

Los libertarios festejaron con cánticos que celebraron a Milei, pero que también que criticaron a sus rivales en la elección. En un momento de la celebración, exhibieron a modo de burla los carteles que habían colgado sus opositores con las leyendas “Nadia estafadora” y “Karina alta coimera”.

“Gracias a los que jugaron bien y a los que jugaron mal porque pudimos sobreponernos, nos hemos hecho más fuertes. Ahora pasamos la página”, afirmó ayer la senadora electa, quien confirmó que su reemplazo en la Cámara de Diputados será Gabriela Muñoz, actual delegada de Anses en Neuquén.

La Libertad Avanza, con más ventaja en senadores

Los libertarios se burlaron de los carteles que había instalado la oposición. Foto: Cecilia Maletti.

Con el 98% escrutado anoche en el recuento provisorio, La Libertad Avanza obtenía en la categoría de senadores casi un 36% de los votos válidos, seguido de La Neuquinidad, que cosechó más de un 29%. Las dos fuerzas se repartieron las tres bancas en juego y, por ende, asumirán en diciembre Nadia Márquez, Pablo Cervi y Julieta Corroza.

En el tramo de diputados, en cambio, la diferencia entre ambos espacios fue más apretada: La Libertad Avanza se quedó con más del 33% y, La Neuquinidad, con cerca del 31,5%.

El mal resultado de Fuerza Patria los dejó sin renovar ninguna de las tres bancas que ponía en juego. Ni siquiera pudo aspirar a un escaño en la Cámara de Diputados, porque los libertarios duplicaron cómodos su magro 13% y se llevaron dos de los tres representantes que elegía Neuquén.

Asumirán en diciembre Gastón Riesco y Soledad Mondaca junto con Karina Maureira de La Neuquinidad.

El gobernador Rolando Figueroa reconoció el triunfo de La Libertad Avanza pasadas las 20 y vinculó el resultado a la polarización de las fuerzas nacionales. “Sabíamos que iba a ser muy difícil romperla”, aseguró y vaticinó una etapa “de mucho diálogo” con el gobierno nacional. “No se plebiscitó la gestión provincial”, afirmó.

Otra elección con alta participación

En Neuquén, la participación volvió a ser alta y superó el 75%, lo que la ubicó como la segunda provincia con mayor concurrencia a las urnas, detrás de Tucumán.

La Boleta Única de Papel (BUP) debutó sin inconvenientes y la mayoría de los candidatos destacó la agilidad del proceso de votación.

Con estos resultados, que se oficializarán con el escrutinio definitivo que comenzará el martes a las 18, La Libertad Avanza tendrá cinco representantes por Neuquén: tres en la Cámara Baja y dos en la Cámara Alta. La Neuquinidad, en cambio, le dará dos bancas propias a Figueroa por primera vez. Fuerza Patria es el espacio que más perdió: solo tendrá un diputado nacional por el mandato de Pablo Todero que finaliza en 2027.