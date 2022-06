Para Rossi, la salida de Kulfas «tiene por objetivo preservar la fotografía del viernes»

Tras su designación en la AFI y el pedido de renuncia a Matías Kulfas, Agustín Rossi, habló de la realidad al interior del Gobierno y aseguró que durante el acto en Tecnópolis del viernes, las partes en pugna buscaron «desescalar la tensión». Además, sostuvo que la decisión del Presidente de pedirle al ministro de Desarrollo Productivo que diera un paso al costado fue motivada por una clara intención de preservar la unidad.

Para el nuevo interventor de la AFI, en el marco de la celebración de los 100 años de YPF, el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner acercaron posiciones y eso se vio reflejado en la fotografía del evento. «La foto del viernes, en el marco de los discursos, en el trato, me alentaban a percibir que esos niveles de tensión que habían existido empezaron a desescalar», afirmó Rossi en diálogo con Alejandro Gomel para AM 990.

Y agregó: «Creo que inclusive no significaba que habían desaparecido las diferencias sino que estaban más dialogadas, más aceptadas, con la responsabilidad de llevar adelante la gestión».

Con respecto al simbólico regalo y al pedido de la vicepresidenta a Fernández, Rossi aseguró que se trató del «folcklore» típico de los discursos y aclaró que es algo con lo que Cristina Kirchner suele insistir. Pero, además, el flamante funcionario deslizó un mensaje claro en respaldo del jefe de Estado: «Cristina (Fernández) se lo había dicho en varias oportunidades, que le dijo que la lapicera la tiene el Presidente, y que es el que tome las decisiones, pero bueno, después hay que bancarse cuando use la lapicera», disparó el interventor, y sumó: «El Presidente también usó la lapicera cuando firmó con el FMI y a un sector de la coalición no le pareció lo correcto. En términos generales le diría que esto que fue tomado como lo más elocuente del discurso de CFK no me agregó nada de lo que no se supiese».

En torno a la polémica generada por las declaraciones surgidas desde el Ministerio de Producción, Rossi afirmó: «En el marco general del suceso del viernes sucedió lo que sabemos que motivó el alejamiento de Matías Kulfas y la llegada de Daniel Scioli. Las explicaciones se fueron y se seguirán dando, de acá para adelante. Me quedo con la foto del viernes, que inclusive la tensión que se provocó por lo que dicen que partió del ministerio de producción, de alguna manera los cambios que produjo el presidente tienen como objetivo preservar ese clima o esa fotografía que se dio el día viernes».

Asimismo, el funcionario agregó que tanto Scioli como Kulfas son hombres de confianza del mandatario, y reveló que, el hasta ahora embajador argentino en Brasil, supo ganarse, a tavés de gestión, los halagos de Fernández.

A su parte, en lo que respecta al nuevo cargo al que asumirá el martes, Rossi reveló que se siente entusiasmado y que seguirá profundizando los ejes en los que se desempeño su antecesora, Cristina Caamaño. «La idea es darle a la agencia el mayor grado de profesionalización y al mismo tiempo trasparentar todos sus procedimientos, para que la inteligencia deje de ser una cosa oscura que sea una herramienta que tenga el Estado, específicamente el presidente a la hora de tomar decisiones», contó.

Por último, cruzó al exmandatario Mauricio Macri al que culpó de ser el «responsable político institucional» de la mesa de funcionarios contra dirigentes sindicales, conocida como «la Gestapo macrista», y del espionaje ilegal a los familiares del Ara San Juan. «No solo es el responsable político institucional porque la agencia depende del Presidente de la Nación sino que fue usuario de esa información producida por ese espionaje ilegal, antes de la reunión con los familiares», concluyó Rossi.

