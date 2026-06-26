Paritarias en Río Negro: Sitrajur recibió una oferta de suba salarial del 7,37% para el tercer trimestre

El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo. Foto: Marcelo Ochoa.

El Poder Judicial de Río Negro y representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur) cumplieron este jueves en Viedma un nuevo encuentro paritario en la sede central de la Secretaría de Trabajo.

Tras dos propuestas rechazadas «por insuficientes» el encuentro concluyó con una oferta de subas del 2,4% mensual acumulativo para julio, agosto y septiembre, que representa «una recomposición acumulada del 7,37%» según se indicó desde el gremio.

Se agregó que «de ser aceptada, llevaría la pauta salarial 2026 al 28,48%, con cláusula de revisión en caso de que la inflación supere los porcentajes acordados».

Durante la audiencia Sitrajur planteó que «la negociación salarial debe tener un objetivo claro: defender y recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores judiciales», «la necesidad de una pauta que brinde previsibilidad para los meses de julio, agosto y septiembre» y también «reclamó un plan de recuperación del salario real» y reiteró «la importancia de avanzar hacia una distribución más equitativa de la masa salarial».

La oferta salarial del Poder Judicial será puesta a consideración de los trabajadores del sector en asambleas en las diferentes Circunscripciones, programadas para el próximo lunes.