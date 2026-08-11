Un 3×2 para escaparse al norte neuquino el finde largo y descubrir sus paisajes de montaña

El invierno transforma los paisajes del norte neuquino y ofrece una oportunidad ideal para recorrer sus pueblos de montaña.

En el norte neuquino, el invierno tiene una magia particular. La montaña se viste de blanco, el aire se vuelve más limpio y los pequeños pueblos del Alto Neuquén recuperan esa calma que los convierte en refugios ideales para una escapada. Entre bosques, valles y caminos que serpentean entre la cordillera, Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco invitan a descubrir una Patagonia diferente, más silenciosa y cercana.

Para quienes estén pensando en una escapada durante el próximo fin de semana largo, las hosterías del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, administradas por NeuquenTur, suman una promoción especial que puede ser una buena excusa para conocer esta región durante el invierno.

El beneficio estará vigente del 14 al 17 de agosto y ofrece un 3×2 en alojamiento: quienes se hospeden tres noches abonarán solamente dos. La propuesta alcanza a las hosterías de Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco, cinco localidades que funcionan como puertas de entrada a distintos paisajes y experiencias del Alto Neuquén.

La promoción se suma al beneficio del Club de Beneficios del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que permite financiar las estadías en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Confiable emitidas por la entidad. Esta alternativa permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre de 2026, los jueves, viernes, sábados y domingos, en los establecimientos adheridos de Hoteles del Neuquén.

Paisajes de montaña, caminos escénicos y pueblos tranquilos son parte de la propuesta para disfrutar el invierno en el norte neuquino.

El atractivo de quedarse varias noches está también en todo lo que ofrece el norte neuquino más allá del alojamiento. Durante el invierno, las cinco localidades permiten combinar recorridos por la montaña, naturaleza, gastronomía regional y propuestas vinculadas con la identidad cultural de una zona que conserva una escala diferente, lejos de las grandes ciudades y del turismo masivo.

Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco invitan así a transformar un fin de semana largo en una pequeña travesía por el Alto Neuquén. Una noche más puede significar tiempo para desviarse por un camino, detenerse frente a un paisaje, probar sabores de la región o simplemente disfrutar del silencio de la montaña.

Para consultar las condiciones de las promociones, los establecimientos adheridos y las tarjetas participantes se puede ingresar a www.hotelesdelneuquen.com.ar. También hay información disponible en Instagram, en @hosteriasdelneuquen.