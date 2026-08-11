¡Atención Colapinto! La principal novedad que prepara Alpine para el GP de Países Bajos

La Fórmula 1 atraviesa el receso de verano tras el Gran Premio de Hungría. Luego de la mitad de temporada, Franco Colapinto llegó con buenas sensaciones al parate. A pesar de no sumar en la última carrera, el argentino sumó puntos en 6 de 11 fechas, con un A526 que arrancó bien pero con el pasar de los fines de semana bajó su rendimiento.

Pero para el regreso de la máxima categoría, que será del 21 al 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos, Alpine prepara una importante novedad que ilusiona a Colapinto. Para Zandvoort, la escudería francesa llevará un paquete de mejoras con nuevas piezas aerodinámicas para los monoplazas

Esta actualización genera esperanzas en Franco y su compañero Pierre Gasly, que sufrieron el flojo rendimiento del auto en Budapest y fueron superados por Aston Martin y Audi, respectivamente, algo impensado hace algunas semanas.

Colapinto no tuvo un buen fin de semana en Hungría (15°) y espera reivindicarse en Países Bajos.

Será la primera actualización del equipo luego de Miami, donde debutó el anterior paquete de mejoras de Alpine. Será clave para la escudería francesa volver al ritmo que tuvo a inicios de 2026 para tratar de consolidarse en la quinta posición en la clasificación de pilotos. Por el momento, está 6° a solo cinco puntos de Racing Bulls (61 a 66).

Colapinto se encuentra disfrutando su última semana de vacaciones, donde pasó algunos días en Europa y actualmente está en el país junto a su familia.

En medio de esta pausa, las chances de que la Fórmula 1 se corra en Argentina en 2028 son cada vez más grandes. Mientras que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa en refacciones para recibir al Moto GP el próximo año, Stefano Domenicali, presidente de la máxima categoría, confirmó que existen las conversaciones.

Según lo que trascendió, el «efecto Colapinto» ayudaría mucho a traer este evento mundial al país. Argentina competiría con Sudáfrica y Corea del Sur para ocupar esta vacante en el calendario.