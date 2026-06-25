Aguiar defendió el pase a planta permanente en Río Negro: “Parece una decisión de otro país”

Rodolfo Aguiar se mostró exultante en la defensa del pase a planta permanente que acordó el gremio ATE con el gobierno de Río negro esta semana y que alcanzaría a unos 4.200 trabajadores que permanecen contratados desde hace varios años.

“Es un hecho histórico, parece una decisión de otro país”, definió Aguiar ante la prensa en Bariloche, al encabezar una protesta para exigir la reincorporación del secretario adjunto de ATE Bariloche, Luis Urra, al servicio de Jardinería del Centro Atómico Bariloche.

El dirigente nacional selló el acuerdo por el pase a planta permanente al comienzo de esta semana con el gobernador Alberto Weretilneck y luego de conoció que la fecha de corte sería el 31 de diciembre de 2025.

Aguiar minimizó públicamente el crédito de su gestión y lo atribuyó a los “compañeros y compañeras rionegrinos” a quienes definió como un “orgullo” para el sindicato. Dijo que el anuncio “es un oasis en el medio de este desierto de destrucción de derechos”.

Remarcó que se trata de un “logro de ATE” como resultado de su labor por ser “un gremio inquieto, un gremio que no se resigna, que siempre estuvo en guardia, que estuvo en alerta, que decidió ir por más en la Provincia y también de la voluntad política de un Gobierno que ha decidido garantizar este derecho”, afirmó.

El dirigente admitió que hay quienes cuestionan el pase a planta permanente como una cuestión electoralista y dijo que “Weretilneck y el gobierno son bastante grandes, tendrán quien los defienda, yo tengo la responsabilidad de defender a ATE que acordó el pase a planta” que calificó como uno de los hechos “más significativos de los últimos tiempos”.

El último pase a planta permanente que se había dado en Río Negro data de cinco años atrás, en 2021 y posteriormente se vio frustrado otra medida similar de regularización de los contratados en 2023.