Paritarias salariales en Río Negro: los gremios, los puntos claves y la posibilidad adicional

Con la oferta salarial para marzo del gobierno de Río Negro, las reacciones corresponden a los gremios y ATE abrirá mañana esa instancia, con la reunión de su Plenario.

UPCN prefiere un impasse y, entre este lunes y martes, Unter realizará sus asambleas seccionales para el Congreso del próximo jueves 21 en Choele Choel.

No existe demasiado tiempo, considerando los plazos de liquidaciones y las jornadas no laborables de la última semana de marzo.

Para este lunes, a las 9, ATE convocó a su Plenario, que conduce Rodrigo Vicente, y perfila su aceptación, pero fijará algunas condiciones, que bien sería un aporte compensatorio para cerrar marzo. Vale recordar que los estatales cobraron bonos en las segundas quincenas de enero y febrero.

Montos centrales $ 500.000 Ese será el mínimo para marzo, según lo fijado por el gobierno provincial y garantiza la suma fija para ese haber.

$ 20.000 Porción para regularizar de los $ 90.000 no remunerativos y no bonificables que se liquidan desde octubre pasado.

Aún sus quejas, UPCN no responderá. Recuerda que desconoció y no firmó el acta de la reunión de la Función Pública al entender “una falta de respeto que el Gobierno y ATE hicieran pública la propuesta antes de que finalice la paritaria”. Así las cosas, su secretario general, Juan Carlos Scalesi no alentará ningún movimiento, salvo que exista otro llamado inmediato para retomar esa frustrada negociación, según el gremio.

Unter marcha hacía un rechazo en el Congreso, a partir de la insuficiencia declarada por la conducción de Silvana Inostroza ante el ofrecimiento de Educación.

ATE y UPCN recibieron la propuesta en la Función Pública. Foto: Gentileza

Una evaluación del esquema propuesto se podría resumir en los siguientes puntos:

-Suma fija no remunerativa ni bonificable, que va desde los 100.000 a 140.000 pesos netos. Para sus asignaciones, la escala -por antigüedad o jerarquías- será la misma utilizada para los bonos anteriores.

“Nuestro pedido de aumento del 15% no fue tenido en cuenta. La reunión terminó mal, pues la propuesta circulaba en la prensa cuando no había terminado la discusión”. Comunicado de UPCN, después de la paritaria de la Función Pública.

-Ingreso mínimo de 500.000 pesos. La propuesta garantiza esa remuneración base entonces, en los haberes menores, aquel monto fijo será el equivalente para completar ese mínimo. Ese resguardo se cumplirá por agente, es decir, si el empleado tiene dos cargos, solo se lo garantizará en uno de ellos.

-Blanqueo de parte de los 90.000 pesos incorporado al sueldo desde octubre pasado. Para marzo, 20.000 pesos de ese tramo se liquidará como básico. Con su regularización, esta cantidad tendrá su modificación por retenciones y bonificaciones, arrojando incremento que dependerá del impacto de antigüedad y otros conceptos, incluso personales del agente.

“Esta propuesta ha mejorado significativamente en relación a la anterior» Rodrigo Vicente, titular de ATE Río Negro

–Se modificará el punto policial, determinando subas promedios del 30%. Un agente inicial -con concepto vivienda- de 448.000 pesos pasará a 581.000 pesos, que es un 29%. El oficial ayudante cobrará 623.000 pesos, que es una suba de un 32%

-Los docentes -puntualmente- tendrán otras variantes. Un “complemento rionegrino” compensará los eliminados pagos con fondos nacionales (FONID y Conectividad). La asignación se mantendrá por cargo.

“La propuesta de Educación impacta en forma negativa y va en desmedro de la calidad de los salarios de los docentes”. Silvana Inostroza, secretaria general de Unter.

–Desde abril, los hospitalarios tendrán un aumento del 100% del adicional por hora pasiva y del valor de las guardias médicas. Esta modificación alcanza también al personal del SENAF y Desarrollo Humano.

–Las asignaciones familiares se incrementan, llevando al pago de ayuda escolar anual (que se paga en marzo) a los 20.000 pesos. Se eliminan los topes salariales para su liquidación.