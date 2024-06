Paro docente de Unter y dura respuesta de Weretilneck: «No habrá paritaria, no liquidaremos el aumento que rechazaron y habrá descuentos»

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck calificó de «inentendible» el paro docente de Unter que dejó sin clases a las escuelas de Río Negro este viernes. «Quiero ser claro: no va a haber nueva paritaria, no vamos a liquidar el aumento de Unter que rechazaron y se van a descontar los días no trabajados«, afirmó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Ayer jueves Unter definió un paro en rechazo a la propuesta salarial presentada el miércoles por el gobierno provincial en paritarias. Tras a darse a conocer esta medida, la Secretaría de Trabajo emitió una resolución e intimó al gremio de «abstenerse de llevar a cabo el paro total de actividades» porque «afecta el derecho a la educación».

“Los docentes de nuestra provincia tienen los mejores sueldos del país. Cuando uno compara las 24 jurisdicciones, Río Negro tiene el salario más alto, por eso que es inentendible esta medida. El gobierno provincial desde el 10 de diciembre hasta aquí ha tenido gestos de acompañamiento en la recuperación del salario docente”, señaló el mandatario en declaraciones a una radio de Bariloche.

”Cuando el gobierno nacional quitó el FONID muchas provincias lo eliminaron, Río Negro dejó ese 10 por ciento en el sueldo de los docentes como una manera de acompañar y de no quitarles ese Fondo de Incentivo Docente que a la provincia se le fue quitado por Nación”, destacó.

«Hoy habrá miles de kilos de pan por ejemplo que no van a ser consumidos, carne y pollo que estaba descongelado, transportistas que tenían todo preparado para transportar los chicos; y fundamentalmente mamás y papás que tuvieron que cambiar su organización familiar”, agregó.

TENEMOS EL MEJOR SALARIO DOCENTE DEL PAÍS NO HAY DERECHO DE DEJAR A NUESTROS CHICOS SIN CLASES Y SIN COMER



Un paro injustificado, que como corresponde, tendrá sus consecuencias. Los salarios de los docentes rionegrinos son los mejores del país, reconocido por los propios… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) June 14, 2024

Por último dijo: «Quiero ser claro: no va a haber nueva paritaria, no vamos a liquidar el aumento de Unter que rechazaron y se van a descontar los días no trabajados debido a la gravedad de la inexistencia de un conflicto».