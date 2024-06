Unter ratificó el paro del próximo 19 en Río Negro, si no los convocan a paritaria

Desde el gremio de Unter ratificaron el paro del próximo miércoles 19 si el Gobierno de Río Negro no los convoca a paritaria.

Hoy se realizó un paro en todos los establecimientos tras el rechazo a la propuesta del Ejecutivo. Según el gremio el acatamiento fue del 98%.

Además denunciaron «el accionar persecutorio del gobierno de Río Negro con los trabajadores de la educación, a través de la intimación de la Secreataría de Trabajo de declarar ilegal la medida de fuerza, definida por el plenario”.

El conflicto entre Unter y el gobernador Alberto Weretilneck se intensifica más. «Quiero ser claro: no va a haber nueva paritaria, no vamos a liquidar el aumento de Unter que rechazaron y se van a descontar los días no trabajados», fueron las palabras del gobernador en medios radiales.

Frente a esto desde el sindicato criticaron duramente al mandatario y lo compararon con el presidente Javier Milei.

“Lamentamos que esta sea la decisión de un gobierno que tenía otro discurso para con el Gobierno nacional, cuando decía que “nos nos van a ver arrodillados” y que tenía que ser todo a través del diálogo y del consenso. Hoy aplica la misma política con los trabajadores de su provincia, tratando de vernos de rodillas, no buscando los consensos y eso es algo que no estamos dispuestos a permitir”, afirmó la secretaria general Silvana Inostroza.

El gremio hoy realizó el paro que había anunciado ayer pese a la presión de la Secretaría de Trabajo. “La paritaria del 12 de junio no representa una verdadera recomposición salarial, en sumas remunerativas y por cargo”, calificaron.

Desde el sindicato señalaron que se realizaron concentraciones, radios abiertas, se repartieron volantes en la ruta y las calles y presentaciones a autoridades de educación y municipales, “para evidenciar la situación edilicia, comedores y transporte escolar”.

También reclamaron urgente una paritaria para el martes 18, ”si no se convoca, habrá paro el miércoles 19 y congreso el 25 de junio para definir la continuidad del plan de lucha”, anticiparon.