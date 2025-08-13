Patricia Bullrich fue operada en Buenos Aires: cuál es el estado de la ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue intervenida este miércoles en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la ciudad de Buenos Aires. Desde su entorno indicaron que se trató de una operación «programada, mínima y ambulatoria».

Bullrich, de 69 años, además de ser una de las funcionarias más valoradas por el presidente Javier Milei, es la candidata que lidera las encuestas dentro de La Libertad Avanza. Así, se perfila como la cabeza de la lista de senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires en los comicios de octubre, pese a su voluntad de continuar en Seguridad, según informó el medio La Nación.

En los últimos días, la funcionaria se mostró públicamente en LN+ y en sus redes sociales, abordando temas como el escándalo del fentanilo contaminado, la inflación reciente y la detención de Lautaro «Laucha» Ghiselli, barrabrava de Rosario Central, en el marco de la Ley Antimafia.

«Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el presidente Javier Milei: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía» consignó Bullrich.

Tras la cirugía programada, Bullrich se prepara para continuar con su agenda política

Tras la intervención en la sede del IADT, Bullrich esperaba retomar sus actividades habituales sin mayores complicaciones, según informaron desde su entorno.