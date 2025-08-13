¿De qué fue operada Patricia Bullrich? La ministra mantiene reserva sobre su intervención médica

La ministra de Seguridad y posible candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad, Patricia Bullrich, se sometió este miércoles a un procedimiento quirúrgico que generó especulaciones sobre su naturaleza. Desde su entorno, minimizaron la situación: lo definieron como «programado, mínimo y ambulatorio» y aseguraron que no implicará internación prolongada.

A pesar de la discreción, las primeras versiones que circularon mencionaban una operación de tiroides que habría sido realizada en el Hospital de Clínicas, informó el medio Clarín. Sin embargo, voceros de la ministra no confirmaron esa información y enfatizaron que la intervención no afectará su agenda ni sus actividades habituales.

Bullrich mantiene así un perfil reservado respecto a su salud, en medio de rumores y especulaciones sobre su futuro político.

La ministra sigue siendo una figura central en el gobierno de Javier Milei y una de las candidatas mejor posicionadas para encabezar la lista de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en los próximos comicios.

En las últimas horas, la ministra criticó la gestión kirchnerista y destacó avances económicos, sin dar detalles sobre su salud

En las últimas horas, la funcionaria se mostró públicamente en LN+ y en sus redes sociales, abordando temas como el escándalo del fentanilo contaminado, la inflación reciente y la detención de Lautaro «Laucha» Ghiselli, barrabrava de Rosario Central, en el marco de la Ley Antimafia.

«Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el presidente Javier Milei: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía» consignó Bullrich.