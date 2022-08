Pesatti: “Si tengo que acompañar a Weretilneck, por supuesto que lo voy a hacer”

“Si tengo que acompañar a Alberto Weretilneck, por supuesto que lo voy a hacer”, sostuvo hoy el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, dando crédito a la posibilidad de que en 2023 se repita la fórmula que ganó las elecciones del 2015 en Río Negro.

El vicepresidente de Juntos Somos Río Negro dijo que una nueva postulación hacia la vicegobernación sería “un gran honor” y que si debe asumir otra vez ese rol “lo haré con las mismas ganas y fuerza con la que trabajamos ocho años por la provincia”.

Pesatti dialogó esta mañana en radio con periodistas de RÍO NEGRO y ratificó también la idea de abrir el espacio oficialista a dirigentes y militantes que provienen de otros partidos.

“El presente nos demanda mucha apertura. No es tiempo de dogmatismos, de prejuicios. Hay que valorar la mirada sobre el futuro de cada persona. Hay que salir de las ataduras del pasado, que son las que nos enredan siempre en la Argentina”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que “Juntos está abierto para todos lo que quieran participar de esta idea de provincia que representa la fuerza”.

Y cuando se le preguntó si esa invitación se orientaba a un sector particular del peronismo provincial, respondió: “Las puertas están abiertas para todos, no para un sector del peronismo. No queremos ser una fuerza que quede signada por determinada fuerza política, sino que siempre pueda expresarse el camino nuevo que cimentamos, con una personalidad propia. Acá lo importante no es saber de dónde viene cada uno, sino hacia dónde queremos ir”.

Pesatti consideró que Juntos es un partido sólo por la obligación legal de organizarse para competir en elecciones, pero que en realidad debe ser entendido como una “fuerza política”, que nació “para ser un espacio de amplia participación de todos los sectores que confluyen en el desenvolvimiento diario de Río Negro, para darle a la provincia un proyecto de largo aliento, con el máximo consenso posible”.

A partir de esa idea, avanzó resaltando que “Juntos no tiene objetivos, sino que tiene causas, que buscan dejarle a los rionegrinos un mejor futuro, buscando acentuar las afinidades y olvidando muchas veces las diferencias”.

Las candidaturas de Juntos Somos Río Negro

A partir de esa última idea surgió el análisis sobre las expectativas electorales de los dirigentes y referentes de Juntos hacia el 2023, algunas de las cuales empiezan a colisionar.

P: ¿Dónde lo va a encontrar el 2023?

R: El 2023 me encontrará acompañando este proceso, a partir del liderazgo de Alberto Weretilneck. Juntos tiene un liderazgo muy definido, consolidado y reconocido. La posibilidad de haber construido ese liderazgo es una ventaja para nosotros.

P: ¿Está cerrada la fórmula?

R: Puede ser. Es una posibilidad que forma parte de lo que puede ser para JSRN una propuesta que sirva para resumir las voluntades, vocaciones y circunstancias que se dan en el seno de nuestra fuerza. Es una posibilidad para la que estoy dispuesto a trabajar. En la medida que sirva para que Juntos siga siendo lo que es.

Pesatti afirmó que “en distintas circunstancias me han podido ver sobre mi forma de ver la política y he demostrado varias veces que soy coherente con lo que digo, de que voy a hacer lo que resulte mejor para la fuerza política”.

“Y si tengo que acompañar a Alberto Weretilneck por supuesto que lo voy a hacer. Va a ser para mí un gran honor y si lo debo volver a hacer, lo haré con las mismas ganas y fuerza con la que trabajamos ocho años por la provincia”, concluyó.