Planes sociales pisa el acelerador: habrá audiencias sábados y feriados en Neuquén

El Tribunal de Impugnación parece dispuesto a impedir que se venzan los plazos en la causa Planes Sociales de Neuquén, y para eso tomó una serie de decisiones infrecuentes en el Poder Judicial. En una audiencia realizada este jueves al mediodía, dispuso adelantar en un mes el comienzo de las audiencias de revisión de la sentencia que condenó a 12 personas.

Además, los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno resolvieron que se trabaje los sábados, un feriado, y hasta en la feria judicial si la causa así lo requiere.

Habrá audiencias desde el viernes 26 de junio hasta el miércoles 8 de julio, y ya se estableció el cronograma de qué día expondrá cada una de las partes.

De esta manera el juicio terminará antes de la feria judicial. Lo que se había convenido hasta ahora era que comenzara recién después de la feria, el 27 de julio.

El nuevo cronograma

Los defensores, al ingresar a la audiencia de este jueves. (Foto: Cecilia Maletti)

De acuerdo al nuevo cronograma, el viernes 26 de junio comenzará con su impugnación el abogado-condenado Alfredo Cury, y el sábado le contestará la fiscalía.

El lunes 29 Cury alegará en su carácter de defensor de Ricardo Soiza; al día siguiente será el turno de Pablo Gutiérrez por los condenados Tomás Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo.

El miércoles 1 de julio, los defensores Fabián Flores y David Fernández expondrán por Luis Gallo, seguidos al otro día por Gonzalo Rodríguez, abogado de Abel Di Luca.

El viernes 3 de julio la fiscalía tendrá oportunidad de pedir que la causa sea recaratulada como asociación ilícita.

El sábado será el turno de alegar de los defensores de seis imputados (entre ellos, Néstor Pablo Sánz) orden a convenir.

El lunes 6 de julio refutará sus argumentos la fiscalía; y el 7 de julio hablarán los defensores de Marcos Osuna y conestará la fiscalía.

El miércoles 8 se reserva para eventualidades, pero el juez Sommer aclaró que si es necesario, habilitará la feria judicial para continuar.

Esta carrera contra reloj tiene, entre otros objetivos, impedir que se venzan los plazos procesales: el 29 de noviembre la causa cumplirá 4 años y correspondería absolver a todos los imputados, salvo que el Tribunal Superior de Justicia -una vez más- lo declare inconstitucional.