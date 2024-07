Planta de GNL, en Río Negro: qué dijo Axel Kicillof y cuáles fueron sus 5 frases más importantes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei, después de que YPF y Petronas decidieran llevar adelante su proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro en lugar de Bahía Blanca. Acá te presentamos, las 10 frases más destacadas de la conferencia de prensa.

Planta de GNL, en Río Negro: Kicillof reveló una conversación que mantuvo con el presidente de YPF

«Horacio Marín me dijo que la decisión de que el proyecto de GNL se haga en Río Negro no tiene nada que ver con la adhesión o no al RIGI». Así, el gobernador detalló su conversación con el CEO y presidente de YPF, quien le aseguró que la localización de la planta no está relacionada con la no adhesión al RIGI de Milei.

Con este fundamento, reforzó la idea de que la decisión de no elegir a Bahía Blanca fue por motivos «políticos-ideológicos».

Kicillof descartó pujas políticas y responsabilizó a Milei por la decisión sobre la planta de GNL en Río Negro

«Ayer algunos decían sorpresa o puja, pero lo que observamos es que los funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei». Kicillof señaló que la decisión de las empresas no fue una sorpresa, sino una acción dirigida desde la Presidencia, cuestionando la independencia de los directivos de YPF y subrayando la influencia de Milei en la toma de decisiones.

La radicación de la planta de GNL en Río Negro traerá consecuencias a Buenos Aires, según Kicillof

«La decisión de las empresas es un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación». En su crítica más fuerte, el gobernador calificó la situación como extremadamente grave y responsabilizó directamente a Milei por lo que considera una actitud irresponsable que afecta negativamente a la provincia de Buenos Aires.

Kicillof apuntó contra Milei y lo acusó de tomar «venganza» con Buenos Aires

«Es claro que a Milei no le importa la producción y el trabajo, menos en la provincia de Buenos Aires». Kicillof acusó al presidente de despreocuparse por la producción y el empleo, especialmente en Buenos Aires, insinuando una falta de interés por el bienestar económico de la provincia más allá de cuestiones políticas.

Kicillof negó roces con Weretilneck por la planta de GNL en Río Negro

«No es un Boca-River entre provincias (entre Buenos Aires y Río Negro). Es una inversión importante para el país». Kicillof pidió no ver el tema como una competencia entre provincias, sino como una cuestión de interés nacional, resaltando la importancia del proyecto para el desarrollo económico y energético de Argentina en su conjunto. Descartó peleas y polémicas con su par en Río Negro, Alberto Weretilneck.

Cómo es Punta Colorada, el pueblo que revivirá en Río Negro

Punta Colorada, es un pueblo con cuatro personas, según el último censo. Uno de sus puntos emblemáticos es un muelle con una dársena para pescadores. Está instalado en la que se conoce como la península de Hopasam, debido a la firma «Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera».

Como publicó Diario RÍO NEGRO luego de una recorrida que hizo en el pueblo, ese sector tuvo su esplendor desde el ’77, pero luego en el ’92 la mina de Sierra Grande cerró y quedó perdido en el tiempo.

Ahora el muelle quedó destinado a pequeñas embarcaciones y turistas que llegaban de Playas Doradas, que tan solo lo separan 10 kilómetros.

En 2006, Metallurgical Group Corporation (MCC), se hizo cargo de la mina en 2006, pero en el 2016 quedó paralizada porque los costos sobrepasan las ganancias.

Punta Colorada tiene una playa y es el último pueblo de la costa del Golfo San Matías antes de Chubut.