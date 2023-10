Plantean que la nueva ley de alquileres perjudica a propietarios e inquilinos en Bariloche

Los agentes inmobiliarios de Bariloche coincidieron en que la nueva Ley de Alquileres que comenzó a regir este miércoles profundizará el retiro de unidades del mercado y no alentará los alquileres permanentes.

La nueva norma estipula actualizaciones semestrales (la ley anterior permitía un aumento anual), otorga beneficios fiscales a los propietarios y aclara que los contratos deben realizarse en pesos -y no en moneda extranjera-.

«Si bien las actualizaciones se realizan cada seis meses, se hacen con el índice de la Casa Propia que es más bajo que el que se estaba usando. El índice anterior, el ICL, rondó el 45,6% en el último semestre; mientras que el nuevo índice de Casa Propia da 39,3%. Casi seis puntos por debajo del anterior», aseguró Daniel Pinon, de Tromen Propiedades y agregó: «Esto hace que sea más perjudicial y menos atractivo para el propietario ya que la inflación acumulada en el último semestre da 53,7%».

Opinó que las actualizaciones deberían realizarse cada cuatro meses por el ICL (Índice para el Contrato de Locación), tal como se hacía hasta ahora, debido al nivel de inflación.

Otro punto en contra de la nueva ley, consideró Pinon, es haber mantenido los contratos por tres años. «Debería ser por dos años. En Argentina con los problemas económicos que hay, tres años es un plazo muy largo«, dijo Pinon.

Además, planteó, debería haber incentivos de Afip y Rentas para alentar a los propietarios a volcar sus propiedades a un alquiler permanente, desalentando los alquileres turísticos.

Sergio González, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros de la Tercera Circunscripción de Río Negro, coincidió en que la nueva ley no modificará la situación actual. «No es una solución acorde a la inflación. En el marco de la economía tal como está hoy, no se puede sostener el contrato en el tiempo. Va a depender también del nuevo gobierno y del rumbo que tome. Si la economía se mantiene estable, podría estabilizarse un poco», comentó González.

Al igual que Pinon, consideró que «aunque el índice se actualice semestralmente queda por debajo de la actualización anterior, que era anual. Entonces, no le veo beneficio al cambio».

Con un contrato por dos años, agregó, «hay más previsibilidad. No tenemos una coherencia entre lo que dura un contrato de alquiler y los cambios de gobierno cada cuatro años. De pronto, cambian los factores de la economía y se toma otro rumbo«.

El corredor público Julio Fernández consideró que la nueva ley perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios y también las inmobiliarias ya que no hay oferta. «Capaz con estas actualizaciones cada seis meses, el golpe sea más suave para el inquilino. Pero el gran problema es la inflación. Mas allá de las leyes que puedan salir, no hay solución con esta inflación. Con el valor de un alquiler hoy, se paga la cuota de una escuela o se compran dos pares de zapatillas», ejemplificó.

Fernández planteó que quien tiene un departamento de 150 mil dólares, hoy lo alquila en 150 mil pesos o, 180 mil. «Hay un gran desfasaje entre el alquiler temporario y uno permanente«, advirtió.

Los agentes inmobiliarios coinciden en que la ausencia de oferta de alquiler permanente en Bariloche que se justifica en la extensión de la temporada alta durante todo el año. «Los argentinos vacacionan en Bariloche y los del exterior también. A partir de la sanción de la ley, hay más propietarios avisando que cuando terminen los contratos vigentes retirarán la propiedad del mercado para habilitarlo como alquiler turístico«, señaló Pinon.

Comentó que hoy, amoblar un departamento cuesta alrededor de 2.500 dólares. «La renta diaria que te deja un departamento de 40 metros cuadrados anda en 80 o 100 dólares por día. La renta que deja un alquiler permanente es mala, y varía entre 1,8 y 2% mensual. Un inmueble se amortiza en un promedio de 50 años», precisó.

Por otro lado, Fernández destacó que hoy, hay 5.000 personas esperando la conexión del gas. «Son viviendas que no están habitadas porque el sistema eléctrico es imposible de pagar. Avanzar en esto, descomprimiría el tema de los alquileres. En otros tiempos, teníamos al Banco Hipotecario que otorgaba créditos para hacer casas. Hoy ya no está y tampoco hay planes de vivienda», resaltó.