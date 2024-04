Pagar por cargar combustible: con Plottier, otra ciudad del Alto Valle sumó la tasa vial

En Plottier, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una tasa de mantenimiento vial y transporte que se aplicará en la carga de combustibles. También, en el recinto hubo una declaración de apoyo a la Universidad Nacional del Comahue.

En la sesión ordinaria, los concejales declararon la emergencia vial y del transporte público por el termino de veinticuatro meses. Fue con el «objeto de generar y aplicar soluciones eficientes, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual».

Desde el concejo comunicaron que por la falta de fondos nacionales se aprobó por mayoría una “tasa de mantenimiento vial y transporte”. Al igual que en la capital neuquina, es con un canon del 4,5%.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, ya había indicado las intención de que la ciudad se sumara a incorporar un sistema de financiamiento para el transporte público a través de una tasa vial. «Lo vemos más como una tasa vial que nos permita no sólo colaborar en la financiación del transporte, sino también resolver un grave problema que tenemos acá en la localidad, que es el mantenimiento de las calles. Los vecinos no me dejan mentir, la ciudad tiene un 30% de pavimento, el resto es todo ripio. Eso hay que mejorarlo», expresó días atrás en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO,

Neuquén capital, si bien fue la primera ciudad en aprobar la norma que prevé recaudar el 4,5% por litro vendido en surtidor, todavía no se cobra porque aún falta la reglamentación.