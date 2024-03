Intendentes de Neuquén buscan recaudar más y acuerdan con la armonización de tasas que pide Figueroa

La armonización de tasas en los municipios de Neuquén es un tema de la agenda provincial que propuso el gobernador Rolando Figueroa y que comparten la mayoría de las intendencias, aunque en cada caso con planteos particulares. Para armonizar tributos, se busca de contraparte un “nuevo pacto fiscal” que incluya el espinoso tema de la discusión de la masa coparticipable.

La estandarización del valor de las tasas y de lo que debería integrar el pacto fiscal, no es lo mismo para Neuquén que para Centenario o San Martín de los Andes. Mientras la ciudad capital pretende que se reconozca que cumple con el pago de sus salarios sin auxilio y su condición de equilibrio sin deudas, otras comunas buscan acompañamiento de la provincia para las subas de sueldo y pagos extraordinarios.

Las comunas consultadas por Diario RÍO NEGRO buscan alternativas para mejorar ingresos propios, en particular en un contexto de estrechez generalizado y con un gobierno nacional que cerró el grifo de asistencia.

Neuquén capital creó dos nuevas tasas, actualizará los retributivos por IPC cada tres meses y analiza incentivos de mayores cobros. Plottier busca incrementar el módulo que rige como parámetro para el cobro de multas y de trámites. Centenario tiene previsto actualizar tributos específicos de algunos servicios, como los de acarreo o los complementarios a la recolección de residuos, como los volquetes. Y en Cutral Co implementarán la factura electrónica para mejorar el nivel de pago de los vecinos.

La tasa vial para mejorar ingresos que cayeron por la quita de subsidios nacionales y provinciales al transporte público es una alternativa cercana de armonización por la urgencia de la continuidad del servicio de colectivo.

Centenario y Plottier (también Cipolletti, en Río Negro) están a la expectativa de la implementación de la tasa vial en Neuquén, que está demorada en la reglamentación.

Las ordenanzas ya están en estudio o fueron giradas a los oficialismos en los respectivos Concejos Deliberantes. Se trata del cobro en el surtidor de un 4,5% por litro de nafta (libre de impuestos) para que sea girado desde las estaciones de servicio a la cuenta municipal con destino al fondo vial.

La famosa «tablita» y la diferencia en patentes

Estas tres ciudades de la Confluencia se rigen para el patentamiento por el valor de los rodados establecido por el Registro Nacional del Automotor o la “tablita de ACARA”, que es parámetro también para los seguros.

En Neuquén, el patentamiento se calcula anualmente según el 2,5% del valor del vehículo (dividido en 12 meses), en Plottier es el 2% y, en Centenario, la alícuota está fijada en 1,8%.

“Si se inscribe una flota, la alícuota baja al 1%. La alícuota no se ha modificado y sí se incorporan anualmente modificaciones. No es lo mismo mantener una ciudad como Neuquén, con una red vial importante, iluminación, calles y bacheo, que otra de menores dimensiones, hay ciudades que se pueden permitir una alícuota menor”, defendió el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky.

Neuquén tiene 100.000 vehículos inscriptos, Centenario unos 22.000 y Plottier otros 37.060, según se informó.

“Estamos de acuerdo con el planteo que hace la provincia de armonización, siempre y cuando se haga un análisis integral: no solo modificar las tasas y hacerlas parejas sino contar con un acompañamiento de la provincia en el caso de municipios que han sido muy relegados. Para hacer la armonización, hay que analizar un convenio de coparticipación que está desactualizado: hay municipios que dependen en su totalidad de la coparticipación”, sostuvo el secretario de Hacienda y Finanzas de Centenario, Leandro Lucero.

La ciudad que conduce Esteban Cimolai tiene un índice de cobrabilidad de un 30% de sus tasas, mientras que Plottier acusa un 70% y la capital informa de un 80% de pago promedio.

Luis Bertolini, el intendente de Plottier, aclaró que el dato correspondía a un promedio del 2023, debido a que enero las cifras están alcanzadas con las promociones del pago anticipado de semestre en enero y febrero (que también rigen en las otras ciudades).

Estrategias para recaudar más

“Deberíamos tener una actualización del valor módulo”, evaluó Bertolini en cuanto al valor de referencia para las multas y trámites, que actualmente es de 370 pesos y quedó bajo desde la pandemia.

La actualización del módulo correspondería en junio, pero Plottier busca una actualización en este trimestre. Esta unidad también define la dieta del intendente (2.200 módulos), concejales y funcionarios, por lo que la suba del índice estará atada a un incremento de la masa salarial de la planta política.

Bertolini aclaró que los trabajadores municipales tienen un acuerdo paritario específico y algunos sectores tienen sueldos superiores a los de los funcionarios.

Con los mismos argumentos, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, duplicó su salario con el cobro de enero, lo que llevó una mejora a concejales y el resto de los funcionarios. Para recaudar más, se crearon nuevos tributos (como la del traslado de Complejo Ambiental Neuquén y la tasa vial) y se definió un esquema de aumento trimestral de los pagos retributivos. Se aumentó, además, el interés de los pagos en mora (deudas).

En Centenario se analiza la corrección del sistema de módulos y una actualización, según anticipó el secretario de Hacienda. Aclaró que “la charla sobre la planificación tributaria se mantiene a nivel intendencia, pero en Centenario, la anterior gestión no trabajó en la forma de cálculo de los retributivos. Con poco criterio fiscal se produce una cuestión inequitativa que estamos analizando”, dijo.

Agregó que trabajan en la actualización de valores de algunos servicios que están desfasados y no cubren ni el 50% del costo de la prestación de ese servicio.

“Hay que armonizar todos los sistemas tributarios de las ciudades, así como lo deberían hacer las provincias. Se necesitará un pacto fiscal entre intendentes y eso lo debería promover el gobernador, para que usemos el mismo catastro para todos, con valuaciones y alícuotas fiscales homogéneas”, opinó el secretario de Finanzas de Neuquén.

Destacó que “es toda una discusión si la provincia pondrá más masa coparticipable, si se cederá más a los municipios, se incluirán los que están por fuera de la ley y si se hará una nueva ley de coparticipación”.

No hay que tenerle miedo a la reforma tributaria: Neuquén destina el 30% a su gasto salarial, el 40% a la obra pública y no recibe asistencia financiera para salarios y aguinaldos, entendemos que el reclamo no es el mismo que los otros municipios, pero de eso se trata el pacto fiscal y la armonización”, dijo Schpoliansky.

La tasa de patente se cobra con una alícuota sobre el valor del auto. Foto: archivo Florencia Salto.

Cutral Co va el cobro de patentes y la factura electrónica

En Cutral Co, el municipio también irá por recuperar el nivel de cobrabilidad de sus tasas. La secretaría de Hacienda, Noel Sanhueza, especificó que se buscan mejorar los índices de recaudación a través de varias estrategias.

“Estamos trabajando en el proceso de actualización y regularización de deudas. Hay que recordar que acá los servicios retributivos implican la recolección de residuos, el mantenimiento de red cloacal, la distribución de agua potable”, apuntó.

En cuanto al pago de patentes, el nivel de cumplimiento es bajo y se comenzará con un control más estricto.

“Se harán controles porque hay que tener en cuenta que tenemos toda la ciudad pavimentada, se hizo la demarcación vial para el ordenamiento del tránsito y se hace con fondos que vienen de los vecinos, y es importante que los contribuyentes colaboren con el pago”, subrayó.

En este nuevo programa para mejorar los ingresos por los contribuyentes, se buscará, por ejemplo, implementar la factura electrónica para que se adhieran y de ese modo facilitar el pago.

En cuanto al porcentaje de cumplimiento de los vecinos, si bien es variable, en el caso de los retributivos ronda el 40 % y es más bajo en patentes. Mejora el cumplimiento en cuanto a los terrenos, pero de todos modos se buscará la mejora.

San Martín y Chos Malal, con esfuerzos para mejorar

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dijo a Diario RÍO NEGRO que “ordenar tributariamente es fundamental y en el acuerdo de gobernanza firmado (con el gobernador Rolando Figueroa), ese pacto es un acierto porque, si no, se generan desfasajes que provocan desigualdades”.

El sanmartinense puso como ejemplo la situación que se daba con las tasas por patentes de rodados automotor, una situación que se repite en toda la provincia. En su momento, se había fijado que el valor sería “3,5% cuando el estándar era del 2,5% (según la tabla de ACARA) y estos años la bajamos para cobrar lo que se hace en todos lados”. “Fue proporcional hasta llegar al 2,5 que está hoy”, dijo.

En cuanto al TCI -que significan las tasas por servicios retributivos- está fijado con una revisión bimestral y por IPC.

“La idea es que los municipios que no estén cobrando nada encuentren una nivelación. San Martín de los Andes siempre tuvo los tributos altos”, refirió. En San Martín de los Andes, hay alrededor de 17.000 contribuyentes de TCI que, a diciembre de 2023, tenían un porcentaje de pago del 63%

Los más cumplidores son los comerciantes, en cambio, para responder por las patentes el in cumplimiento es más notorio.

En Chos Malal, Nicolás Albarracín está decidido a salir a buscar a los contribuyentes para mejorar sus índices de recaudación porque son bajos. “Menos de la mitad está pagando”, dijo ante la consulta de este medio.

La localidad, que es considerada “cabecera” del norte neuquino, con una población de 20.000 habitantes, buscará recaudar “para poder acompañar con la prestación de los servicios”.

“Estamos invitando a los vecinos para que paguen, porque la mejor ciudad es la que paga sus impuestos. Si hay una buena administración de los recursos, ese dinero puede volver a las vecinas y vecinos”, dijo. “Estoy ocupado en el tema para que podamos tener una buena cobrabilidad y que los contribuyentes puedan volver a tener lo que tanto necesitan”, subrayó.

En Chos Malal son alrededor de 8.000 y, como adelantó también San Martín de los Andes, hará un programa para captar el pago de las tasas.

Apuntará a la regularización de la entrega de terrenos con un proyecto de ordenanza que se llevará a los concejales.