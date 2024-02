Plottier también quiere aplicar la tasa a los combustibles, ante la quita de subsidios al transporte

Las localidades metropolitanas de Neuquén se unieron para implementar la tasa a los combustibles que motivó el intendente capitalino Mariano Gaido. En entrevista con RÍO NEGRO RADIO, el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, anunció que acompañaría la medida y ahora también se sumó el jefe comunal de Plottier, Luis Bertolini. Además, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, adhirió a la iniciativa.

Escuchá al intendente Luis Bertolini en RÍO NEGRO RADIO:

«Estamos en un problema serio ante la quita de los subsidios. Nosotros no vamos a poder mejorar el servicio ni tampoco vamos a poder sostenerlo por mucho tiempo más», afirmó Bertolini en diálogo con «Vos al Aire». Señaló que la tasa a los combustibles fue una de las alternativas que se planteó en el encuentro con jefes comunales y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Indicó que seguirán el modelo de la capital neuquina y aplicarán un canon similar del 4,5%. «Tiene que haber una coherencia, ya hemos hecho acuerdos en la reunión en Chos Malal», contó y aseguró que enviará el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante.

Pero no se utilizará únicamente para amortizar la tarifa del colectivo. «Lo vemos más como una tasa vial que nos permita no sólo colaborar en la financiación del transporte, sino también resolver un grave problema que tenemos acá en la localidad, que es el mantenimiento de las calles. Los vecinos no me dejan mentir, la ciudad tiene un 30% de pavimento, el resto es todo ripio. Eso hay que mejorarlo», explicó.

Para Bertolini, esta es la opción más justa. «Una persona que carga 10.000 pesos o 20.000 pesos, con este aumento pagaría 20800. Tampoco es que a nadie le sobren 800 pesos, pero digamos que no son cifras tan excesivas o abusivas. Y si eso nos permite que los que no tienen vehículos propios puedan tomar el transporte o puedan circular por las calles en forma más segura, creo que puede ser una herramienta para mejorar», remarcó.

Y agregó: «La tarifa actual, por ejemplo, del urbano es de 300 pesos, pero si tuviera que llevarla para que el servicio fuera totalmente soportado por la tarifa, tendría que cobrar 2000 pesos el boleto. Es imposible que el vecino pueda estar pagando eso día a día, cada vez que se moviliza. No hay forma de sostenerlo. Creo que esta solución de la tasa mejora la ecuación y redistribuye un poco los ingresos».

Plottier busca reactivar la obra pública

Bertolini comentó que la gestión anterior venía trabajando en distintas obras con Provincia y Nación, que ahora están paralizada ante el recorte de fondos nacionales. «El entorno económico cambió y eso modifica algunos temas muy importantes. Lo dije en campaña, la ciudad tiene un desafío por delante y es resolver su sistema de redes cloacales. Nuestra planta es para 30.000 habitantes cuando somos 75.000″, señaló.

Otras iniciativas de asfalto, «la posibilidad de llevar el tren hasta los límites de Plottier, inclusive hasta Senillosa», la conexión a la Autovía Norte «y algunas obras del programa Argentina Hace quedaron suspendidas». Afirmó que lo mismo sucedió con «las obras de escuelas nuevas, como la EPET 25 y la ampliación del EPET 9″.

«Pero eso no quita que vayamos a buscar todos los caminos que podamos para resolverlo. La localidad no puede aguantar más tiempo sin cloacas, sin pavimento, obras que son importantísimas», aseveró el jefe comunal.