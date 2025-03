Polémica por CALF y la fibra óptica: «No hay contrato», dijo Rubén Etcheverry y defendió el plan

Tras las críticas de un exfuncionario de Neuquén a la participación de CALF en el proyecto de fibra óptica de Rolando Figueroa, el ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, aclaró hoy que aún no se firmó ningún contrato y que la cooperativa hizo un «acercamiento». En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, le devolvió gentilezas a Rodolfo Laffitte y planteó que «después de 45 años no tenemos buena conectividad que valga la pena en la provincia».

Escuchá a Rubén Etcheverry, ministro de Planificación de Neuquén, por RÍO NEGRO RADIO:

Laffitte había publicado un extenso posteo en la red social X titulado «¿Por qué CALF?» donde manifestaba que la cooperativa ha promocionado desde hace pocos meses CALFibra y lanzó una batería de preguntas. «¿Está en capacidad de llevar a cabo un plan provincial?, ¿Cuál sería el valor agregado que aportaría CALF a los proyectos provinciales de telecomunicaciones? ¿CALFIBRA, de reciente constitución, tiene más experiencia que la OPTIC y NEUTICS SAPEM?», cuestionó.

Hoy el ministro Etcheverry planteó que lo importante es «debatir lo que ha puesto el gobernador sobre la mesa, que es tener una conectividad que valga la pena en la provincia». Insistió con que se debe invertir en «infraestructura que no se hizo en los últimos 45 años» y dio el ejemplo de Caviahue, donde hoteles y restaurantes no pueden cobrar a los turistas con posnet por no contar con internet.

El funcionario criticó que Laffitte habló con «un montón de prejuicios, no sé si por intereses personales o peleas con CALF».

Sobre el proyecto en concreto para llevar fibra óptica en la provincia, aclaró que «la Optic sí va a ser la líder del proyecto» y que de CALF recibieron «un acercamiento». «No tenemos ningún contrato», aseguró.

Fibra óptica: llegará a 40 localidades

«Estamos queriendo hacer el mejor proyecto técnico, nos vamos a complementar con el resto de infraestructura desde terceros para no utilizar inversiones: con Datco, Telefónica, Claro, con Arsat, planificando una red que sea robusta, anillada, para que la gente no tenga los problemas que tiene hoy ni tenga que acudir a una cara instalación de la antena Starlink», sostuvo Etcheverry.

Dijo que serán unas 40 localidades beneficiadas, entre ellas Aluminé, Villa Pehuenia, Quillén, Ruca Choroi, Caviahue, Las Ovejas, y Varvarco. Por ahora están trabajando en la parte técnica, afirmó, para determinar si el tendido de cables será en DWDM, QSFP u otro, qué lugares se priorizarán y cómo trazar el cronograma.

Etcheverry también criticó que la empresa pública Neutics, que estuvo en anteriores gestiones a cargo de Laffitte, «todavía se está terminando de sanear» porque la recibieron con deudas de AFIP, reclamos y juicios. «Es difícil pensar que hoy se pueda hacer cargo», planteó.

Un proyecto de Inteligencia Artificial

El ministro Rubén Etcheverry anunció que el gobierno provincial está trabajando en un hub de energía y agua con inteligencia artificial.

Anticipó que es en colaboración con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA (IALAB), que está a cargo de un científico oriundo de Cutral Co, Juan Corvalán. El referente estuvo en Neuquén el año pasado disertando en unas jornadas sobre IA en el Poder Judicial.

«Estamos trabajando fuerte con ellos y tratando de ver cómo la IA puede ayudar al desarrollo sostenible de la región y qué sectores van a estar involucrados», explicó el ministro.