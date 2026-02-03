Por qué cesantearon a 10 delegados gremiales del Hospital Garrahan: «Gravedad»

El Hospital Garrahan resolvió este martes cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

Cesantearon a 10 delegados del Garrahan

La medida fue adoptada por el Consejo de Administración del Hospital Garrahan en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Ambos estuvieron entre quienes organizaron y encabezaron la toma.

El resto de los empleados sumariados recibirá sanciones menores, de acuerdo con la evaluación individual de las conductas durante el episodio.

La medida fue celebrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que “el que las hace, las paga”.

“El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó desde sus redes sociales.

Cesantearon a delegados del Garrahan: el caso

En el caso de los 10 delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata: la Justicia deberá previamente expedirse sobre el levantamiento de la tutela sindical que los ampara.

“Si la Justicia no entiende la gravedad de los hechos, no se puede sancionar a los violentos”, advirtieron desde el hospital. El único cesanteado que no cuenta con tutela gremial podrá ser desvinculado en forma inmediata, una vez finalizado el proceso administrativo.

