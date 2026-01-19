Lionel, el «gladiador» de Neuquén: su estado de salud tras una cirugía de siete horas en el hospital Garrahan

La historia de Lionel es la de un pequeño gigante que, con solo dos años, ya conoce los pasillos del hospital Garrahan y el sonido de los monitores. El 28 de diciembre, mientras la mayoría de las familias planeaban el brindis de Fin de Año, los Contreras armaron las valijas y partieron desde Neuquén hacia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, “Lio” enfrentó su tercera gran batalla en un quirófano el 7 de enero.

El diagnóstico que acompaña a Lionel desde su nacimiento es complejo. Según relató su mamá, Solange Contreras, su corazón presenta una cardiopatía congénita que incluye doble salida del ventrículo derecho, una comunicación interventricular amplia, estenosis subaórtica y una válvula mitral mal ubicada. Esta anatomía particular, donde las “piezas” de su corazón están desordenadas, obligó a que, con apenas 21 días de vida, enfrentara su primera operación, seguida de una segunda intervención a los seis meses, antes de llegar a esta instancia decisiva.

Explicó que en esta ocasión le practicaron la “cirugía de Stansel”. Solange se despidió de Lio confiando en que todo saldría bien. Y así fue, tras siete horas en el quirófano. “Tuvimos días bastantes críticos, momentos en los que sentíamos que no salía”, confesó la mujer.

Horas cruciales para Lío: cuál es el estado de Salud del niño de Neuquén

El postoperatorio trajo complicaciones inmediatas: un neumotórax, picos de fiebre de 40 grados y una presión pulmonar que por momentos se disparaba a valores alarmantes, lo que obligó a los médicos a ajustar la medicación minuto a minuto.

A pesar de los obstáculos, Lionel resiste. “Es un gladiador que nos vino a enseñar sobre fortaleza”, enfatizó Solange. Recordó con emoción la primera noche tras la cirugía: ella lloraba junto a la cama y su hijo, aún con el respirador, le limpiaba las lágrimas.

A casi dos semanas de la intervención, el niño permanece internado en terapia intermedia. Aunque la evolución cardíaca y la saturación de oxígeno mejoraron, una infección en la herida quirúrgica demoró el proceso. Los médicos detectaron una acumulación de líquido en la sutura, lo que requiere curaciones constantes y antibióticos.

“Gracias a una enfermera que notó el problema a tiempo, ahora lo están tratando. Le debo la vida”, relató la madre del niño. La mujer destacó la calidad humana del personal del hospital Garrahan. “Nos han tratado muy bien”, comentó.

De Neuquén a Buenos Aires por Lionel: una logística costosa

La estadía en Buenos Aires se volvió un desafío económico y logístico. La obra social cubre el alojamiento solo para el paciente y un acompañante. Sin embargo, para los Contreras la unión hace la fuerza y por ello alquilaron un departamento adicional para que los abuelos maternos puedan cuidar a Guada, la hermana mayor de 4 años.

Para la familia es importante permanecer todos juntos, ya que se reparten los cuidados y las visitas al hospital. “Nos estamos turnando con mi marido. Yo me quedo durante la noche y él me releva”, relató.

Sin fecha de regreso, la estadía en Buenos Aires se va “comiendo” los ingresos. El padre de Lionel, único sostén económico del hogar y empleado de una empresa de servicios, no cuenta con licencia paga ni vacaciones: los días no trabajados se descuentan y golpea directo al bolsillo familiar en un momento crítico. “Todo conlleva dinero. Alquiler, comida, traslados en Uber a la madrugada ante cualquier urgencia. Los ahorros se van y los números no cierran”, explicó Solange.

Pese a todas las complicaciones, confían en que pronto le darán el alta, aunque la vuelta para Neuquén todavía tendrá que esperar. Lio deberá permanecer en reposo unos días más en Buenos Aires. Todo dependerá de cómo se estabilice la presión pulmonar y la cicatrización.

Además, el equipo médico ya anticipó que queda un desafío más: la cirugía de Fontan, prevista posiblemente para fines de este año o principios del 2027.

Lejos de bajar los brazos, la familia se apoya en la fe y en la solidaridad de los neuquinos. Mientras Lionel respira profundo y “se deja hacer” cada tratamiento porque entiende que es para su bien, sus padres le piden a la comunidad que los acompañen para poder sostener esta lucha lejos de casa. “Solo pido que sigan poniendo al Lio en sus oraciones y lo que puedan aportar, nos ayudarían bastante por mínimo que sea”, remarcó Solange.

Cómo ayudar a Lionel

La permanencia en Buenos Aires no tiene fecha de finalización y los gastos diarios aumentan. La familia debe costear un alquiler extra para los abuelos y la hermana de Lionel, además de alimentos y transporte y solicitan acompañamiento.

Para colaborar, lanzaron un bono solidario con premios y reciben donaciones directas. Solange señaló que cualquier aporte, por mínimo que sea, alivia la carga: «Cuando la gente ve la nota, llega una ayuda y eso nos permite seguir».

Teléfono de contacto: 2996 55-2830.

2996 55-2830. Bono contribución: Tiene un valor de $10.000 y se sortearán premios donados por familiares y amigos. Consultar al teléfono de la madre para adquirir números.

La familia agradece también las cadenas de oración, fundamentales para darles fuerza en este proceso que, aunque duro, enfrentan con la esperanza de ver a Lionel jugar de nuevo en su hogar en Neuquén.