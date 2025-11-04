«Ganamos una causa nacional»: la emoción de los trabajadores del Garrahan tras el aumento salarial

Los trabajadores del hospital Garrahan, representados por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), celebraron el aumento salarial del 61% anunciado por la dirección del centro pediátrico. Consideraron que el incremento es el resultado de «haber ganado una causa nacional», tras meses de reclamos y movilizaciones en defensa del hospital público.

En un comunicado difundido este martes, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, aseguró que la recomposición «es un reconocimiento a un verdadero movimiento social» que logró unir a profesionales, familias, organizaciones sociales y de derechos humanos.

«Aunque no se formalice la aplicación de la Ley de Emergencia en Pediatría, ya que se aproxima el cálculo que habíamos realizado y que se desprendía de la ley promulgada. Para nosotros es un reconocimiento al movimiento social que logramos construir, junto a familiares, organizaciones sociales, de salud, de derechos humanos, y un pueblo que en definitiva defendió junto a nosotros, como equipo de salud, el hospital pediátrico que es patrimonio de todo nuestro pueblo y un orgullo nacional. Estamos felices por lo que conseguimos con una lucha enorme», expresó Lezana.

Lezana destacó que el logro fue posible pese a las «campañas de desinformación»

La referente gremial recordó además que, durante casi los dos años de gestión del presidente Javier Milei, los trabajadores del Garrahan debieron enfrentar «campañas de desinformación, fake news e intentos de amedrentamiento».

«Pudimos derrotar la insensibilidad de muchos funcionarios. La justicia se termina materializando gracias al esfuerzo colectivo», subrayó.

Por último, Lezana pidió que la medida «se efectivice en todos los términos» y agradeció a quienes acompañaron el reclamo.

«Este es un logro histórico que marca un antes y un después en la defensa del Hospital Garrahan y de la lucha por la salud pública», concluyó.

Con información de Noticias Argentinas