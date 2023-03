Potenciar Trabajo: “No se puede vivir con 33.000 pesos”, dijo la ministra Tolosa Paz en Roca

La ministra de Desarrollo Social de Nación, Victoria Tolosa Paz, pasó por Roca esta mañana y dijo que en esta ciudad están trabajando para que los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, sobre todo los jóvenes, encuentren un lugar en la línea de microcréditos, el banco de herramientas. Sintetizó esto como parte de generar las “capacidades para salir del Potenciar (Trabajo)», en tanto «nadie vive con 33.000 pesos. Necesitamos que ese ingreso mejore. Para mejorarlo cuentan con una intendenta, una ministra y un equipo del presidente Alberto Fernández acompañando”, sentenció.

Desde el inicio de año, en Roca y todo el país hubo varias movilizaciones al respecto del tema de los planes sociales bajo denuncias de “ajuste” y recorte que han denunciado las organizaciones y movimientos sociales en las calles.

RIO NEGRO consultó sobre qué esta pasando y cuál es el futuro para las personas que viven con este salario social y que hoy están protestando.

“Lo que le estamos diciendo a todos y cada uno de los titulares del Potenciar trabajo es que Roca ha hecho un esfuerzo enorme en validar, todos los movimientos sociales validaron la identidad que es un requisito muy importante, no es un requisito que pusimos de la noche a la mañana, lo pusimos en función, lamentablemente de un grupo minoritario pero de vivos que intermediaron sobre el programa”, lanzó Tolosa Paz.

En exclusiva con este medio dijo que (algunos) usaron la identidad de personas y cobran por ellos. “Hoy como ministra de la Nación tengo certezas. El 92% del Potenciar se quiénes son, dónde están desarrollando su actividad y que edad tienen, cual es su terminalidad educativa para direccionar el esfuerzo.

“La gran mayoría entendió que para mantenerse en el programa lo mínimo que necesita el estado es tener certezas y eso lo cumplieron su gran mayoría, incluso los vecinos de Roca” Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de Nación

Sobre el 8% restante que “no validó la identidad lo seguimos invitando”, dijo. Sostuvo que hay personas que por no tener teléfono o por no saber cómo, no lo hicieron pero que están abiertas las puertas de las oficinas de Desarrollo Social.

“Tienen hasta el 18 de marzo. Si en cuatro meses no llegaron quiere decir que el acampe y la movilización no va a ser la respuesta. Lo que tienen que hacer es traer a la gente y validar y si no la traen, por algo no la traen”, lanzó y dijo que habla puntualmente al respecto “Unidad Piquetera, que hace de esto, un uso politico”.

Por otro lado, fue enfática al poner en foco en los cortes de transito. “Intentan doblegar la voluntad de una ministra que es traer orden a la política social. ¿Para qué? Para cuidar los recursos para llegar a todos y todas. Hay muchísimas familias que necesitan de esto: herramientas, políticas productivas y el acompañamiento. para eso tengo que ser muy responsable en el uso del dinero público”, aseguró ante la consulta de este medio.