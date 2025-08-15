Presentan plan para lograr unas 10 mil soluciones habitacionales en la provincia de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente del IPVU Pablo Dietrich en la presentación del plan neuquino para la vivienda (Oscar Livera)

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la presentación del Plan Neuquino para la Vivienda en el centro de convenciones Domuyo.

Ante una audiencia de legisladores, intendentes y funcionarios, el mandatario detalló la iniciativa que busca generar soluciones habitacionales a través de la recuperación de la deuda de viviendas ya entregadas y una importante inversión estatal.

Previo al discurso de Figueroa, los funcionarios a cargo de la gestión, el presidente del IPVU, Pablo Dietrich, y el ministro de Economía, Guillermo Koenig, expusieron los pilares del programa.

Dietrich y Koenig aseguraron que el plan prevé 10.625 soluciones habitacionales y una inversión total de 269 millones de dólares.

Según los funcionarios, el objetivo principal es dar respuesta a las 21.000 personas inscriptas en el Registro Único Provincial de la Vivienda (RUPROVI), que será la única vía para acceder a los beneficios.

La presentación también incluyó novedades en la política de vivienda social.

El gobierno provincial anunció la construcción de residencias para adultos mayores en cada una de las regiones de Neuquén y 270 unidades destinadas a familias con integrantes con discapacidad.

Por su parte, el ministro Koenig destacó que el Fondo Nacional de la Vivienda, a pesar de ser de libre disponibilidad para las provincias, siempre se destinó en Neuquén a la construcción de casas.

Afirmó que, al iniciar la gestión, encontraron 700 viviendas que estaban paralizadas por la Nación y que ahora se finalizaron.



Figueroa: “El Estado está presente”

Al tomar la palabra, el gobernador Figueroa fue directo en su mensaje.

Expresó su gratitud a los legisladores por sancionar la ley que creó el Fondo Neuquino para la Vivienda y agradeció la colaboración de los intendentes, que aportaron tierras y fondos para el proyecto.

Figueroa recalcó que el programa es viable gracias al trabajo “ordenado” y a la “presencia del Estado”.

El mandatario se centró en la necesidad de recuperar la deuda histórica de los neuquinos con sus viviendas.

“Tenemos casi 50.000 personas que no han pagado un centavo,“ sostuvo. Para subsanar esa “injusticia,“ el gobernador fue tajante. “Vamos a empezar a cobrar los valores de las viviendas actualizadas,“ recalcó, y aseguró que a partir del 1 de enero se publicará un listado de los deudores para hacer más viviendas.

Figueroa también criticó con dureza el sistema de coparticipación nacional, señalando que “castiga muchísimo a los neuquinos.”

En su discurso, aseguró que “Somos la provincia más castigada por el coeficiente de coparticipación.” El gobernador pidió que los impuestos a los combustibles se distribuyan en función de las ventas que se realizan en cada provincia, lo que sería “más justo”.

En el cierre de su alocución, Figueroa habló de lo que llamó “la neuquinidad,“ un concepto que definió como la libertad para decidir sobre el propio destino, libre de la corrupción, de las “familias del poder” y de las “ataduras con los gobiernos nacionales”.

Aseguró que la inversión en educación, salud y seguridad es posible porque “el Estado está presente” en la provincia. “Es la primera vez en la historia que si a Neuquén le va bien, le va bien a la Argentina,“ concluyó el gobernador, entre aplausos.