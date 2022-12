Presentan un amparo colectivo para que Camuzzi garantice las conexiones a la red de gas en Bariloche

La empresa concesionaria tomó la decisión de no otorgar permisos para nuevos usuarios en la cordillera. Foto: archivo

El concejal Pablo Chamatrópulos presentó un amparo colectivo contra la distribuidora de gas Camuzzi a fin de que garantice la prestación del servicio público en Bariloche y habilite en forma inmediata las conexiones a la red de nuevos usuarios.

Chamatrópulos hizo la presentación el martes pasado como presidente de la asociación de defensa del consumidor CODEC (Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor).

«Resultan ser ciudadanos damnificados todos aquellos nuevos usuarios de gas a los cuales se les ha negado la conexión de gas natural en red por parte de la empresa Camuzzi», indica la presentación, al tiempo que advierte que «están siendo privados de su derecho constitucional de acceder al suministro de gas».

A fines de julio, Camuzzi informó que limitaría el acceso de nuevos usuarios a la red de gas y las futuras conexiones por la falta de obras comprometidas en 2018 para ampliar la capacidad del Gasoducto Cordillerano Patagónico.

«La deficiencia en el servicio se traduce en el rechazo de los pedidos de conexión de medidores de gas a nuevos usuarios desde hace ya un largo período. Esta última condición, que subsiste actualmente y de la cual la empresa demandada no brinda solución alguna, solo se remite a excusarse en la falta de finalización de obras en el Gasoducto Cordillerano Patagónico«, planteó el concejal en la presentación.

Recordó que la negativa a la conexión del servicio está fundada en “la falta de culminación de obras públicas por parte del Estado Nacional“. “Siendo un servicio publico esencial, es un argumento peligroso e imprudente“, consideró.

Por otro lado, solicitó implementar medidas de publicidad televisiva y radial “para garantizar la efectividad del presente pleito colectivo“, con el siguiente mensaje: “Si la Empresa Camuzzi Gas del Sur te rechazó la conexión al suministro de gas natural por red, sos parte de una acción colectiva iniciada en el Juzgado Federal de Bariloche“.

Pablo Chamatrópulos es presidente de la asociación de defensa del consumidor CODEC. Foto: archivo

“Todos los consumidores a los que se les hubiera negado o rechazado la conexión, están incluidos en esta acción automáticamente y de forma gratuita“, aclaró Chamatrópulos.

Explicó que “en materia de derecho al consumidor y causas colectivas, hay un principio de aplicación universal (los usuarios que no están en el expediente serán alcanzados, de todos modos, por la medida). Cuando se presenta una asociación tiene una ventaja porque representa a todos los usuarios. Pero muchos no se enteran“.

Chamatrópulos consideró que “el tema está empantanado“. “Los barilochenses, mucho tiempo, no tuvimos nuevas conexiones de gas; por eso, se solicitó el gasoducto. Eso se destrabó con una obra costosa de más de 3 mil millones de dólares. Y ahora caemos en una enorme frustración porque falta una obra complementaria“, señaló.

Planteó que el costo de las plantas compresoras “es infinitamente menor. Seguro que no se hizo por falta de gestión de las autoridades nacioales, provinciales y municipales. Los gobiernos están en otros temas. La concesionaria abandonó la obra en el 2020, pero otros lugares, como Las Armas, provincia de Buenos Aires, ya renegociaron“.

Cuestionó que hoy la obra siga trabada porque “en invierno, estaremos en esta misma situación“. “Me sorprende que todos los dirigentes de Bariloche no estemos golpeando puertas y mostradores en Buenos Aires. Mañana se inaugura un hotel y no le damos gas. Una persona termina su vivienda y no tiene gas“, aseguró.