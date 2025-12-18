Presupuesto 2026: para el Gobierno el proyecto que se aprobó ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

El Gobierno de Javier Milei logró en la madrugada del jueves la media sanción para el Presupuesto 2026. El Ejecutivo había incluido un apartado para eliminar las leyes de financiamiento de universidades y de Emergencia en Discapacidad, pero la oposición rechazó en la votación ese capítulo. Ahora el oficialismo buscará modificaciones o sino se logra podría vetarse porque afirman que «vulnera el déficit cero«.

Media sanción del Presupuesto 2026 pero con rechazo a un capítulo

El objetivo del oficialismo era conseguir la media sanción, la cual se dio en horas de la madrugada de este jueves. Pero el oficialismo no logró sostener el capítulo XI que incluía un articulado fuertemente criticado y rechazado por la oposición. Entre sus puntos estaba el artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad.

Desde Casa Rosada consideran que la eliminación de ese apartado fuerza al presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno nacional considera inaceptable.» “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, dijo una fuente dele Ejecutivo citada por Infobae.

Incluso una opción que se baraja desde el Gobierno es vetar la propia ley del presupuesto. “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”, dicen desde el oficialismo. Otra posible que se analiza es demorar su envió al Senado a la espera que prospere la iniciativa de Modernización laboral.

Qué proyectos se aprobaron en Diputados en la sesión extraordinaria

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 luego que obtuviera dictamen para ser tratado el miércoles. Por otra parte, obtuvo media sanción la norma conocida como “Ley de Principio de Inocencia fiscal”, orientada a “la incorporación de reformas sobre Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario.



La votación en general de la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 resultó afirmativa con 132 votos,97 negativos y 19 abstenciones. Ahora el proyecto se traslada al Senado. Allí, el oficialismo buscará modificar los puntos desfavorables sufridos en la Cámara Baja. De sancionarse, representaría la primera ley de gastos propia de la era Milei, tras dos años de gestionar con prórrogas del presupuesto 2023.

El Gobierno apeló un fallo que lo obligaba a ejecutar la ley de Discapacidad

En medio de una semana con gran actividad en el Congreso, el Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

Según informó el medio de Buenos Aires, la decisión judicial del 12 de diciembre pasado fue apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación por “causar agravio al Estado Nacional”. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla con el patrocinio letrado del subprocurador, Julio Comadira.