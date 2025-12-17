Diputados y senadores de Río Negro piden por Invap y más recursos para proyectos satelitales

El pedido para que el gobierno nacional incluya en el Presupuesto 2026 los artículos que garantizan las exenciones de gravámenes e impositivas para la importación de partes que requiere la empresa rionegrina Invap suma fuerza en el Congreso con presentaciones de Fuerza Patria.

Esta situación fue transmitida por el gobernador Alberto Weretilneck en su primera reunión oficial con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el propio mandatario semanas atrás se mostró optimista que iba a tener una modificación el articulado del presupuesto en pos de atender la demanda a favor de Invap.

Desde la Legislatura también hubo una comunicación a Nación impulsada por el bloque CC-ARI Cambiemos y ahora los diputados de Fuerza Patria, Adriana Serquis y Marcelo Mango, y la senadora Ana Marks, sumaron fuerza a este planteo con pedidos formales y públicos para atender la necesidad de la empresa de tecnología que fabrica satélites, radares y reactores nucleares en Bariloche.

Una nota formal a Bertie Benegas Lynch

Mango presentó un nota formal al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch,para recordar que “el Estado Nacional, a fines de promover su desarrollo, dispuso históricamente la exención de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y de comprobación, que gravan la importación para consumo de bienes de capital, partes, componentes, insumos y repuestos destinados a la producción de bienes, servicios y obras en el territorio nacional y/o en el extranjero, que sean adquiridos por Invap”.

Agregó que “estas importaciones estaban también exentas de impuestos internos y del impuesto establecido por la ley de Impuesto al Valor Agregado” y que además se “exceptuaba de los derechos que gravan la exportación para consumo a las exportaciones perfeccionadas por las empresas del Estado y las sociedades del Estado, en la medida que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación”.

El diputado repasó que en 2021 cuando se rechazó el presupuesto 2022 parlamentarios rionegrinos de distintos partidos políticos presentaron un proyecto pidiendo esas exenciones impositivas y en 2024 ocurrió lo mismo incluso con un proyecto que firmó la libertaria Lorena Villaverde.

Mango habló de “inquietud” por la omisión de estas exenciones en el Presupuesto 2026 y pidió su incorporación en el articulado.

Más fondos par proyectos satelitales

También Serquis y Marks clamaron por el mismo tema luego de reunirse en la sede de Invap con un representante de la empresa.

Ana Marks y Adriana Serquis mantuvieron una reunión con autoridades de Invap. Gentileza

Además solicitaron que se garanticen los fondos públicos para los proyectos satelitales que debe desarrollar la empresa rionegrina. Mango pidió puntualmente sumar un artículo que garantice 34.000 millones de pesos al misiones satelitales; 5.000 millones de pesos para el Saocom 2 A/B y 12.000 millones de pesos para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites (SARE II A).

Marks y Serquis recogieron de las autoridades de Invap “la necesidad de garantizar el financiamiento de tres proyectos clave desarrollados junto a la Conae: Sabia-Mar, Saocom y SARE”.

Según señalaron “se trata de iniciativas de alto valor estratégico que ya se encuentran en marcha y cuya continuidad está comprometida si no se incrementa la asignación de recursos”.